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Ra lệnh bắt tạm giam Trần Anh Dũng SN 1978

Chi Chi
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Trần Anh Dũng là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “Chạy án”.

Ngày 09/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Anh Dũng, sinh năm 1978, nơi ở hiện tại phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra xác định, năm 2020, Trần Anh Dũng đến thăm bố mẹ đẻ tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên và biết ông H.M.Q. là hàng xóm của bố mẹ đẻ, có con trai là H.M.Th. bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố, bắt tạm giam và đang tìm cách giảm nhẹ hình phạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành các quyết định đối với Trần Anh Dũng. Ảnh: CA Thái Nguyên

Biết được nguyện vọng của ông Q., Dũng đã đến nhà, đưa ra thông tin bản thân có quen biết cán bộ tại Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Tòa án nhân dân tối cao, có thể nhờ can thiệp "chạy án" để giảm nhẹ hình phạt cho Th. Tin tưởng thông tin Dũng đưa ra, từ ngày 17/8 - 23/9/2020, ông Q. đã nhiều lần chuyển cho Dũng tổng số tiền 800 triệu đồng. Tuy nhiên, Dũng đã sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Công an làm việc với Trần Anh Dũng. Ảnh: CA Thái Nguyên

Sau nhiều lần đòi tiền không được, ông Q. đã làm đơn tố giác về tội phạm gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

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