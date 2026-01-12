Ra lệnh bắt tạm giam tài xế xe khách Nguyễn Đức Tín

Ngày 11/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tài xế xe khách tên Nguyễn Đức Tín, sinh năm 1982, cư trú ấp Mỹ Thạnh, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Tài xế Nguyễn Đức Tín tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Trước đó, vào ngày 7/1, Nguyễn Đức Tín lái xe khách trên đường cao tốc hướng TP.HCM về Trung Lương. Khi đến đường dẫn cao tốc thuộc Ấp 1, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp thì xảy ra va chạm với xe ôtô tải biển số 15LD-004.xx cùng chiều, làm vỡ kính chiếu hậu bên phải xe khách, xe ôtô tải tiếp tục bỏ chạy.

Thay vì bình tĩnh dừng xe lại tìm cách giải quyết sự việc, Nguyễn Đức Tín đã lái phương tiện với tốc độ cao, rượt đuổi theo xe tải một đoạn đường dài, đi không đúng phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, không thắt dây an toàn, đánh võng, chuyển làn liên tục, quay đầu xe nhiều lần tại ngã ba trên tuyến đường dẫn cao tốc và đường tỉnh 878, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc có 25 hành khách trên xe làm gia tăng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe của hành khách trên xe, cũng như người và các phương tiện khác tham gia giao thông.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.