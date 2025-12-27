HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ra lệnh bắt tạm giam nữ kế toán Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1994

Duy Anh (tổng hợp) |

Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tiền thanh toán của khách hàng, Hà và một nhân viên khác đã cấu kết, chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng của công ty.

Ngày 27/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã ra Lệnh bắt để tạm giam đối với Huỳnh Văn Lam (SN 1995) và Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1994) về tội “Tham ô tài sản", thông tin này được đăng tải trên tờ Người lao động.

Báo Công an nhân dân dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định, các bị can trên bị bắt liên quan đến vụ án xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến ngày 28/2/2025, Công ty CityZoo do ông P.S.M (quốc tịch Pháp) làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Thời điểm trên, Huỳnh Văn Lam - nhân viên quản lý, thu hồi công nợ đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tiền thanh toán công nợ từ khách hàng, quyền hạn được giao trong việc cập nhật, thao tác trên hệ thống phần mềm kế toán của công ty, để câu kết với Nguyễn Thị Thu Hà - nhân viên kế toán chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp.

Huỳnh Văn Lam và Nguyễn Thị Thu Hà khi bị bắt giữ (Ảnh: Người lao động).

Cụ thể, theo thuật lại trên tờ Vietnamnet, sau khi nhận tiền thanh toán công nợ từ các nhân viên kinh doanh, Lam và Hà không nộp vào tài khoản của công ty mà giữ lại để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Để che giấu hành vi phạm tội trong thời gian dài, Lam đã lập nhiều bút toán khống trên phần mềm kế toán nhằm hợp thức hóa số liệu, tránh sự kiểm tra, phát hiện của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Với thủ đoạn này, hai đối tượng đã chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng của công ty.

Tại cơ quan điều tra, Lam và Hà đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan điều tra đang mở rộng truy xét, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của giám đốc Nguyễn Ngọc Thắng
