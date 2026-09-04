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Ra lệnh bắt tạm giam nhân viên Hoàng Ngọc Trai và một đồng nghiệp

Duy Anh
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Các đối tượng bị bắt vì liên quan đến ma túy.

Ngày 2/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên đã phát hiện các đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Đặng Mạnh Trí, sinh năm 2002, trú tại thôn Trung Thành, xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên; Hoàng Ngọc Trai, sinh năm 1998, trú tại thôn Trung Quý, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên.

Ra lệnh bắt tạm giam nhân viên Hoàng Ngọc Trai và một đồng nghiệp - Ảnh 1.

(Ảnh: Công an Hưng Yên).

Ra lệnh bắt tạm giam nhân viên Hoàng Ngọc Trai và một đồng nghiệp - Ảnh 2.

Hình ảnh các đối tượng Hoàng Ngọc Trai và Đặng Mạnh Trí tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận khoảng 2 giờ 00 phút ngày 9/8/2026 tại quán Karaoke ở thôn Hùng Thắng, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, sau khi ăn đêm, Đặng Mạnh Trí là nhân viên của quán rủ một nhân viên khác là Hoàng Ngọc Trai sử dụng ma túy đá.

Sau khi sử dụng ma túy xong, Trai đi về nhà, còn Trí cất bộ sử dụng ma túy vào tủ quần áo trong phòng ngủ.

Đến khoảng 07 giờ 55 phút ngày 10/8 ,Trí và Trai vào phòng ngủ của nhân viên quán và chốt cửa phòng tiếp tục sử dụng ma túy đá.

Công an xã tiến hành test ma túy đối với Đặng Mạnh Trí và Hoàng Ngọc Trai, kết quả Trí và Trai đều dương tính với ma tuý, loại Methamphetamine.

Ngoài ra, tổ công tác của Công an xã thu giữ: 01 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá và nhiều tang vật có liên quan khác…

Căn cứ tài liệu điều tra của các đối tượng, ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Ngọc Trai và Đặng Mạnh Trí.

Ngày 27/8, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 phê chuẩn các quyết định trên đối với Trai và Trí về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo khoản 2, Điều 255 Bộ Luật hình sự.

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