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Danh tính nghi can vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đại Việt
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Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ TP Đồng Nai) được xác định là nghi can gây ra vụ thảm án tại Đồng Nai khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai thông tin, nghi can vụ thảm sát khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra vào khoảng 1h45 ngày 3/9 tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, được xác định là Nguyễn Đức Anh (SN 2005, ở khu phố 1, phường Hố Nai, TP Đồng Nai).

Theo công an, nghi can Đức Anh bị nhiều vết thương, đang được điều trị tại cơ sở y tế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang giám sát nghiêm ngặt nghi can.

Danh tính nghi can thảm án Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong được xác định - Ảnh 1.

Nghi can Nguyễn Đức Anh.

Theo thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công an TP Đồng Nai, ban đầu Nguyễn Đức Anh khai nhận, hắn là bạn trai của P.A. (SN 2009). Thời gian gần đây P.A. nói chia tay nên Đức Anh nảy sinh ý định giết P.A.

Rạng sáng 3/9, sau khi uống rượu với nhóm bạn, kẻ này mang theo dao tới nhà P.A, nhưng nhà khoá cửa nên tên trèo lên mái nhà cạy ô cửa giếng trời để đột nhập vào nhà.

Lúc này anh Đ.V.R là bố của P.A nghe tiếng động, bật điện phát hiện và nói chuyện với Đức Anh, nhưng kẻ này vẫn tiếp tục cạy ô cửa giếng trời và tuyên bố sẽ giết cả nhà P.A. Do sợ hãi nên anh Đ.V.R đã chốt chặt các cửa.

Không vào được nhà P.A nên Đức Anh trèo qua mái nhà anh N.V.Q (kế bên sát vách nhà P.A) rồi mở cửa tầng 2 đột nhập vào nhà.

Thấy động, anh N.V.Q (SN 1986) ra kiểm tra thì phát hiện Đức Anh đang đi cầu thang xuống tầng trệt.

Thấy anh N.V.Q, Đức Anh cầm dao lao vào tấn công anh N.V.Q.

Bất ngờ bị tấn công, anh N.V.Q chạy xuống bếp lấy con dao chống trả lại nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương nên vứt dao, mở cửa chạy ra đường. Tên này tiếp tục đuổi theo tấn công đến khi anh N.V.Q gục xuống đường.

Sau đó Đức Anh quay vào nhà chốt cổng và xông vào phòng ngủ sát hại chị H.T.M, SN 1990 là vợ và 2 con của anh Q. (SN 2015 và 2025).

Anh D.V.R. đã gọi điện báo Công an xã Bình Minh.

Khi lực lượng Công an xã có mặt Đức Anh đã mở cổng nên lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Kẻ này khai nhận không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đồng Nai đã phối hợp với Công an xã Bình Minh, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố, VKSND thành phố Đồng Nai và VKSND Khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan để điều tra làm rõ nội dung vụ việc.

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Tags

Nguyễn Đức Anh

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