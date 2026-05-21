Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thu Trang SN 1989

Chi Chi
|

Nguyễn Thu Trang bị bắt để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 21/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1989, HKTT tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh; nơi ở hiện tại xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thu Trang không có nghề nghiệp ổn định, đã lập trang mạng xã hội để bán đồ trang trí Tết và tuyển học viên học làm giỏ quà, đồ trang trí Tết. Quá trình hoạt động, Trang yêu cầu khách hàng, học viên chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán tiền hàng vào các tài khoản ngân hàng mang tên mình.

Khoảng cuối năm 2023, do nợ nần cá nhân, Nguyễn Thu Trang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng và học viên. Sau khi nhận tiền học phí hoặc tiền mua hàng, Trang không thực hiện việc dạy học, không giao hàng mà viện nhiều lý do để trì hoãn, sau đó cắt đứt liên lạc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thu Trang chiếm đoạt của 2 công dân cư trú trên địa bàn phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình số tiền lần lượt là 29 triệu đồng và 5,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Trang sử dụng vào mục đích cá nhân và không có khả năng hoàn trả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thu Trang. Ảnh: CA Ninh Bình

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

