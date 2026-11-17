Nguyễn Thị Xuân Nhi (sinh năm 1998, trú tại phường Phong Phú, TP Huế) bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Ngày 16/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Xuân Nhi (sinh năm 1998, trú tại phường Phong Phú, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, Nhi sử dụng tài khoản Facebook mang tên "Nhuận Ngọc" đăng tải các bài viết rao bán thuốc bổ và sản phẩm hỗ trợ những người đang thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) trong các hội, nhóm liên quan đến thụ tinh trong ống nghiệm.

Đối tượng Nguyễn Thị Xuân Nhi. Ảnh: CA TP Huế

Thông qua các bài đăng này, đối tượng tiếp cận những người có nhu cầu, tạo lòng tin để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Qua quá trình điều tra, Công an phường Phong Phú xác định, với thủ đoạn trên, Nhi đã lừa đảo 3 bị hại tại Hà Nội, Thái Nguyên và Cà Mau, chiếm đoạt tổng số tiền 4.950.000 đồng. Đáng chú ý, Nguyễn Thị Xuân Nhi hiện đang chấp hành bản án 1 năm tù cho hưởng án treo về tội "Cướp giật tài sản".

Vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, điều trị hiếm muộn để thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Công an TP Huế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua thuốc và các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe qua mạng xã hội; kiểm tra kỹ thông tin người bán, nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm; không vội vàng chuyển tiền khi chưa xác minh tính xác thực của giao dịch. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an