HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Quí sinh năm 1991

Chi Chi |

Nguyễn Thị Kim Quí, sinh năm 1991 bị bắt tạm giam cùng Trần Văn Chí Cường, sinh năm 1996.

‎Ngày 01/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Văn Chí Cường, sinh năm 1996 (trú tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thị Kim Quí, sinh năm 1991 (trú tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo kết quả điều tra, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 18/2/2026, Công an xã Ba Chúc nhận được tin báo từ người dân về nghi vấn hoạt động ma túy tại nhà của Trần Văn Chí Cường, ở ấp An Hòa B, xã Ba Chúc. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai kiểm tra và phát hiện, bắt quả tang Cường cùng Quí đang cất giấu ma túy đá.

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Quí sinh năm 1991 - Ảnh 1.

Trần Văn Chí Cường và Nguyễn Thị Kim Quí (bên trái) tại hiện trường bị bắt giữ

Tại hiện trường, công an thu giữ 3 gói ma túy đá (Methamphetamine) có tổng trọng lượng khoảng 0,6773 gram cùng nhiều vật dụng liên quan. Qua làm việc, Cường và Quí khai nhận đã mua số ma túy trên từ một người lạ mặt tại phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang để sử dụng và chia nhỏ bán lại cho người nghiện.

Ngoài số ma túy bị bắt giữ, cả 02 cũng thừa nhận đã nhiều lần mua ma túy đá về để chia nhỏ và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn nhằm kiếm lời.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Khám xét, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Lợi 31 tuổi
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

bắt tạm giam

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại