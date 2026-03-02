Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Quí sinh năm 1991

‎Ngày 01/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Văn Chí Cường, sinh năm 1996 (trú tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thị Kim Quí, sinh năm 1991 (trú tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo kết quả điều tra, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 18/2/2026, Công an xã Ba Chúc nhận được tin báo từ người dân về nghi vấn hoạt động ma túy tại nhà của Trần Văn Chí Cường, ở ấp An Hòa B, xã Ba Chúc. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai kiểm tra và phát hiện, bắt quả tang Cường cùng Quí đang cất giấu ma túy đá.

Trần Văn Chí Cường và Nguyễn Thị Kim Quí (bên trái) tại hiện trường bị bắt giữ

Tại hiện trường, công an thu giữ 3 gói ma túy đá (Methamphetamine) có tổng trọng lượng khoảng 0,6773 gram cùng nhiều vật dụng liên quan. Qua làm việc, Cường và Quí khai nhận đã mua số ma túy trên từ một người lạ mặt tại phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang để sử dụng và chia nhỏ bán lại cho người nghiện.

Ngoài số ma túy bị bắt giữ, cả 02 cũng thừa nhận đã nhiều lần mua ma túy đá về để chia nhỏ và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn nhằm kiếm lời.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.