Khám xét, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Lợi 31 tuổi

Ngày 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết trên báo Pháp luật TP.HCM rằng đã tạm giữ Nguyễn Huỳnh Lợi (31 tuổi, quê Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Châu.

Theo trình báo của bà V.T.N (56 tuổi, ngụ xã Vĩnh Châu), vào khoảng 13 giờ 30 ngày 26-2, lợi dụng thời điểm gia đình đi vắng, kẻ gian đã lẻn vào nhà thực hiện hành vi trộm cắp. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi trở về, gia đình phát hiện chiếc két sắt trong phòng ngủ bị di chuyển ra khu vực nhà vệ sinh phía ngoài căn nhà chính. Cửa két đã bị phá bung, toàn bộ tài sản bên trong không còn.

Theo khai báo ban đầu, số tài sản bị lấy gồm 50 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nữ trang bằng vàng như 26 chỉ vàng nhẫn 24 kara và khoảng 40 chỉ vàng 18 kara (nhẫn, dây chuyền, bông tai, lắc, vòng tay). Tổng giá trị ước tính gần 1 tỉ đồng.

Đối tượng Nguyễn Huỳnh Lợi cùng số tang vật. Ảnh: Tiền Phong

VOV dẫn thông tin từ báo cáo kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy cửa sau ngôi nhà có dấu hiệu bị cạy phá. Tại hai phòng ngủ, các thanh nhôm ở góc dưới cửa sổ lùa đã bị cắt tạo lỗ hổng để đột nhập. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại vào khoảng 14 giờ 30 cùng ngày xuất hiện một thanh niên mặc áo xanh, quần soọc ngắn đi ngang qua khu vực hàng rào phía trước nhà nạn nhân.

Từ các dấu vết thu thập được, Công an xã Vĩnh Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai truy xét. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Huỳnh Lợi là nghi phạm và tiến hành bắt giữ.

Khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều trang sức gồm 16 nhẫn, 8 vòng tay, 5 dây chuyền, 5 đôi bông tai và 2 lắc tay kim loại màu vàng. Ngoài ra, Lợi khai đã dùng tiền trộm mua một xe máy Vario trị giá 48 triệu đồng và hai điện thoại Oppo tổng giá 30 triệu đồng. Số tiền mặt còn lại thu giữ hơn 43 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.