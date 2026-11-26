Nguyễn Thị Hậu bị bắt để điều tra, làm rõ về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hậu (sinh năm 1984, cư trú Khu vực 3, phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ) để điều tra, làm rõ về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Hậu. Ảnh: CA Vĩnh Long

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 6/2025, Nguyễn Thị Hậu nhận lời của chủ đất về việc cầm thửa đất tọa lạc tại phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long với số tiền 160.000.000 đồng. Sau khi Hậu nhận được các giấy tờ về thửa đất trên, Hậu liên hệ với N.H.T (sinh năm 1983) ngụ phường Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cầm thửa đất trên với số tiền 2.500.000.000 đồng, ông T xem thông tin các giấy tờ của Hậu cung cấp thì ông T đồng ý và đã thanh toán tiền cọc cho Hậu. Trong quá trình làm thủ tục công chứng, nghi bị lừa nên ông T đã đến cơ quan chức năng để trình báo sự việc.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Hậu cung cấp thông tin gian đối để chiếm đoạt tài sản của ông N.H.T với số tiền 540.000.000 đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Cổng TTĐT CA Vĩnh Long