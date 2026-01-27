HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc SN 2004

Chi Chi (Tổng hợp) |

Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc là thành viên của đường dây buôn bán khí cười.

Chiều 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết trên báo Dân Trí rằng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn đối tượng gồm Thiệu Trần Minh Huy (SN 2003), Phạm Minh Quân (SN 2001), Nguyễn Đức Tiến (SN 1999) và Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc (SN 2004, cùng ngụ TPHCM) về tội Buôn bán hàng cấm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã chủ động thu thập thông tin, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ hoạt động mua bán trái phép khí dinito monoxide (N₂O), còn gọi là “khí cười”, diễn ra âm thầm nhưng có tổ chức trên địa bàn thành phố.

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc SN 2004 - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định và bắt tạm giam các bị can. Ảnh: SGGP

Ngày 13/1, lực lượng chức năng phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây bắt quả tang các đối tượng khi đang tổ chức giao nhận nhiều bình khí cười. Tang vật thu giữ gồm các bình kim loại chứa khí N₂O, van xả và nhiều dụng cụ liên quan phục vụ việc đưa khí trực tiếp đến người sử dụng.

Báo CAND dẫn thông tin từ kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã móc nối hình thành đường dây mua bán, trung chuyển khí cười qua nhiều khâu. Hoạt động giao dịch được thực hiện chủ yếu qua mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin có tính ẩn danh, trong khi dòng tiền được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã thu lợi bất chính với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Khởi tố Giám đốc Nguyễn Minh Quang sinh năm 1992, giám định gần 2.400 chai tang vật


