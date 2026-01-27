Khởi tố Giám đốc Nguyễn Minh Quang sinh năm 1992, giám định gần 2.400 chai tang vật

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện, xử lý một vụ sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm với quy mô lớn. Vụ việc được đánh giá tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Thu giữ gần 2.400 sản phẩm tương ớt, nước chấm giả

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra Công ty Cổ phần Ngân Hà Vĩnh Phúc, có trụ sở tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2.392 sản phẩm tương ớt, nước chấm mang nhãn hiệu Ngân Hà có dấu hiệu giả về chất lượng.

Đáng chú ý, số sản phẩm này đã và đang được phân phối, tiêu thụ tại nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và các đại lý thực phẩm, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của đông đảo người dân.

Bị can Nguyễn Minh Quang tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CA Phú Thọ

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Minh Quang (SN 1992), Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Hà Vĩnh Phúc, thừa nhận là người trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo lời khai, nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận, Quang đã chỉ đạo nhân viên mua các loại nguyên liệu có giá thành thấp, không đúng với thành phần đã đăng ký và công bố theo quy định, để đưa vào sản xuất tương ớt, nước chấm mang nhãn hiệu Ngân Hà, bất chấp các quy định về an toàn thực phẩm.

Để làm rõ bản chất vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã trưng cầu giám định toàn bộ số tang vật. Ngày 20/11/2025, Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an ban hành kết luận, khẳng định toàn bộ 2.392 sản phẩm tương ớt, nước chấm nhãn hiệu Ngân Hà đều là hàng giả.

Khu vực sản xuất, chế biến nước chấm, tương ớt Công ty Ngân Hà. Ảnh: CA Phú Thọ

Kết quả giám định là căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Minh Quang về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” theo Khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng nhằm xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan.

Cảnh báo nguy cơ sức khỏe khi sử dụng tương ớt, nước chấm giả

Theo các chuyên gia, tương ớt và nước chấm giả thường được sản xuất từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, có thể chứa phẩm màu công nghiệp, chất bảo quản vượt mức cho phép hoặc các phụ gia không được kiểm soát.