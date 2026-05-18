Ra lệnh bắt tạm giam Lê Thị Yến Ngọc SN 1991

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan CSĐT) cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Yến Ngọc, sinh năm 1991, trú tại phố Thanh Xuân, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Bị can Lê Thị Yến Ngọc tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình).

Theo tài liệu điều tra, tháng 2/2026, Lê Thị Yến Ngọc quen biết một người phụ nữ trú tại xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình, biết chị này có chồng đang bị bắt tạm giam chờ xét xử.

Ngọc đã đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng người phụ nữ này xuống mức thấp hơn quy định của pháp luật.

Tin tưởng lời hứa hẹn của Ngọc, người phụ nữ trên đã nhiều lần chuyển cho Ngọc tổng số tiền 650 triệu đồng để nhờ "chạy án".

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Ngọc không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự, cụ thể như sau: