Ra lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thuý

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trung Tấn, SN 1992 và Nguyễn Thị Thuý, SN 1987 (là vợ của Tấn) về tội " Mua bán trái phép chất ma tuý".

Trước đó, vào ngày 19/1, cảnh sát bắt quả tang 2 đối tượng trên có hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý" tại nhà ở TDP Xuân Minh, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh. Tang vật thu giữ gồm 0,083 gam ma túy Methamphetamin; 0,236 gam ma túy heroin.

Quá trình lấy mẫu kiểm tra nhanh, Tấn và Thuý đều có kết quả dương tính với chất ma tuý, đối tượng Tấn đang nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của Công an phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh.

2 đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của đôi vợ chồng. Tang vật thu giữ: 354,437 gam ma túy Heroin; 2,545 gam ma túy Methamphetamin.