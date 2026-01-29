Quy định mới nhất liên quan đến hộ chiếu từ ngày 1/7 tới đây

Quy định mới về người được cấp hộ chiếu công vụ

Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự có hiệu lực từ 1/7 tới đây. Trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Trong đó, luật bổ sung quy định hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn chỉ có giá trị sử dụng 1 lần khi xuất cảnh Việt Nam hoặc nhập cảnh Việt Nam tại Điều 7 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng, không được gia hạn và chỉ có giá trị sử dụng 1 lần khi xuất cảnh Việt Nam hoặc nhập cảnh Việt Nam.

Bên cạnh việc siết chặt quy định về hộ chiếu rút gọn, luật mới cũng mở rộng đối tượng được cấp các loại hộ chiếu đặc biệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác cán bộ.

Cụ thể, cấp phó của người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ được cấp hộ chiếu ngoại giao.

Đối với hộ chiếu công vụ, danh sách đối tượng được cấp cũng đã được bổ sung thêm người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã.

Ngoài ra, luật bổ sung quy định người bị tạm hoãn xuất cảnh mà đang ở nước ngoài thì không thuộc trường hợp chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh tại khoản 2 Điều 21 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Bổ sung các trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu

Luật bổ sung các trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu tại Điều 27 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam để phù hợp với thực tiễn, gồm:

Hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn đối với trường hợp đã được cấp hộ chiếu phổ thông mới

Luật cũng sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục hành chính về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, gồm thủ tục cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước; cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước; cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài theo hướng cắt giảm thành phần giấy tờ.

Bên cạnh đó, Luật đã bổ sung quy định đối với giấy tờ, thông tin thuộc thành phần hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đã có trong các cơ sở dữ liệu mà cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục có thể khai thác, sử dụng được thì không yêu cầu công dân phải cung cấp giấy tờ, thông tin đó.