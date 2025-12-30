HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ra lệnh bắt tạm giam Hồ Võ Ngọc Bích Cường

Duy Anh |

Hồ Võ Ngọc Bích Cường là đối tượng bị truy nã về hành vi buôn bán hàng cấm (thuốc lá điếu nhập lậu).

Ngày 27/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Trạch bắt giữ Hồ Võ Ngọc Bích Cường (sinh năm 1970, trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Trước đó, Cường bị Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (nay là Công an phường Long Xuyên) kiểm tra, phát hiện khi đang thực hiện hành vi mua bán 1.520 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm các nhãn hiệu Hero, Jet và Nelson.

Đối tượng truy nã Hồ Võ Ngọc Bích Cường (Ảnh: Công an An Giang).

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 17/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Cường về hành vi nêu trên.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 4/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Cường. Sau gần 5 tháng kể từ ngày phát lệnh truy nã, đối tượng đã bị bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã bàn giao đối tượng truy nã Hồ Võ Ngọc Bích Cường cho Công an phường Long Xuyên để thụ lý điều tra theo thẩm quyền và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt Lê Văn Tiền sinh năm 2005
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

truy nã

bắt tạm giam

khám xét

Hay độc lạ

Hồ Võ Ngọc Bích Cường

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại