Ra lệnh bắt tạm giam Giám đốc công ty Nguyễn Văn Tiến

Chi Chi (Tổng hợp) |

Ông Nguyễn Văn Tiến là Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trên báo Người lao động rằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tiến, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar, nhằm phục vụ công tác điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar là doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và khai thác diện tích rừng hơn 16.000 ha, trong đó có trên 5.000 ha rừng tự nhiên. Đây là khu vực có vai trò quan trọng trong bảo tồn sinh thái và phát triển kinh tế lâm nghiệp của địa phương.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Tiến từng giữ chức Phó Giám đốc phụ trách công ty từ năm 2021 trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc và điều hành đơn vị cho đến đầu năm 2026.

Liên quan đến công tác quản lý rừng tại doanh nghiệp này, trước đó trong giai đoạn 2015–2019, nhiều lãnh đạo và cán bộ của công ty đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự do để xảy ra tình trạng mất rừng trên diện tích lớn, với cáo buộc “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Một số cá nhân đã bị đưa ra xét xử theo quy định.

Đáng chú ý, tại lâm phần do công ty quản lý từng ghi nhận các vụ phá rừng quy mô lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên rừng trên địa bàn.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các tình tiết của vụ án liên quan đến ông Nguyễn Văn Tiến, đồng thời rà soát toàn diện hoạt động quản lý, bảo vệ rừng tại đơn vị này.

