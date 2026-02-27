Ra lệnh bắt tạm giam Mai Huy Hoàng và Vũ Trường Giang

Công an xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai gần đây đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng điều tra, truy bắt nhóm đối tượng trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 14/02/2026, chị Lê Thị T.H (SN 1979), chủ tiệm điện thoại Hoàng Anh (ấp Bình Xuân 1, xã Xuân Phú) trình báo về việc cửa hàng bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 17 điện thoại di động, tổng trị giá hơn 80 triệu đồng. Thời điểm xảy ra vụ việc được xác định vào đêm 10/02/2026.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Xuân Phú đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét. Quá trình điều tra, truy xét Công an xã xác định các đối tượng đã sử dụng phương thức, thủ đoạn mang tính chuyên nghiệp và được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đối tượng Vũ Trường Giang (bên trái) và Mai Huy Hoàng (bên phải) bị bắt giữ tại nơi lẩn trốn. Ảnh: CA Đồng Nai

Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, chúng chủ động rà soát, thu thập thông tin về các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động; bí mật theo dõi quy luật sinh hoạt, thời điểm đóng – mở cửa và đặc điểm an ninh tại từng địa điểm để lựa chọn mục tiêu phù hợp.

Quá trình gây án, các đối tượng chuẩn bị sẵn nhiều công cụ, phương tiện phục vụ cho việc đột nhập như găng tay nhằm tránh để lại dấu vết, khẩu trang và vật dụng che chắn để che giấu nhân dạng. Lợi dụng thời điểm đêm khuya, khu vực vắng người qua lại, chúng đột nhập trái phép vào cửa hàng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đáng chú ý, nhằm che giấu hành vi và gây khó khăn cho công tác điều tra, truy xét của lực lượng Công an, các đối tượng còn cố ý tác động, làm hư hỏng hệ thống camera giám sát trong cửa tiệm trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội.

Ảnh: CA Đồng Nai

Ảnh: CA Đồng Nai

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, đến ngày 15/02/2026 (tức 28 Tết), chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã bắt giữ hai đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhà, gồm: Mai Huy Hoàng (SN 1999, trú phường Xuân Lập, tỉnh Đồng Nai) và Vũ Trường Giang (SN 1995, trú xã Xuân Định, tỉnh Đồng Nai). Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng và Giang đều có nhiều tiền án, tiền sự, không có nghề nghiệp ổn định và dương tính với chất ma túy.

Ngày 21/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Mai Huy Hoàng và Vũ Trường Giang về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2025); đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.



