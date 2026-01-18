HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Kim Dung

Chi Chi |

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Kim Dung để điều tra về hành vi mua bán hàng cấm.

Công an xã Đan Phượng, TP Hà Nội mới đây đã bắt giữ vụ mua bán hơn 100 kg pháo nổ.

Ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Kim Dung - Ảnh 1.

Số tang vật cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: CA Hà Nội

Trước đó, khoảng 13h30’ ngày 16/12/2025, tại khu vực ngã tư Trôi, xã Hoài Đức, TP Hà Nội, Công an xã Đan Phượng đã phối hợp với Đội Cảnh sát gao thông đường bộ số 9 tiến hành kiểm tra xe ba gác phát hiện trên xe có 5 bao tải, bên trong chứa 5 thùng carton nghi là pháo nổ. Tổng số pháo thu giữ khoảng 135 kg. 

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Nết (SN 1985; trú tại xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh) có quen biết Nguyễn Văn Bình (Sinh năm 1982, trú tại xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng). Đầu tháng 12/2025, Bình có chào bán số lượng lớn pháo, thì Nết nhận đứng ra tìm người mua pháo. Trần Thị Kim Dung (SN 1990, trú tại xã Phúc Thọ, TP Hà Nội) đã liên hệ với Nết để đặt mua 05 bao pháo.

Ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Kim Dung - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thị Nết tại trụ sở Công an xã Đan Phượng. Ảnh: CA Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng Nguyễn Thị Nết, Trần Thị Kim Dung và Nguyễn Văn Bình để điều tra về hành vi mua bán hàng cấm.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

