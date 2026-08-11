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Ra lệnh bắt tạm giam Đoàn Hải Đảo SN 1985

Chi Chi
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Đoàn Hải Đảo SN 1985 đã giả danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, lừa đảo chiếm đoạt 340 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Đoàn Hải Đảo, sinh năm 1985, trú tại thôn Sỹ Lâm, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đoàn Hải Đảo đã sử dụng thủ đoạn gian dối để tạo lòng tin, tự giới thiệu bản thân là cán bộ công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình), có khả năng thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân, Đoàn Hải Đảo đã nhận của một công dân tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình số tiền 340 triệu đồng để thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Đảo không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra các quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật đối với Đoàn Hải Đảo về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Hải Đảo về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: CA Ninh Bình

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của đối tượng và các tình tiết có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai cần trực tiếp liên hệ, làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; không nên tin tưởng, giao tiền cho các cá nhân tự giới thiệu có khả năng "chạy" thủ tục, làm nhanh hồ sơ hoặc giải quyết các thủ tục hành chính ngoài quy định. Đồng thời, khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

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