Ra lệnh bắt tạm giam con dâu Hồ Thị Cẩm Thi 34 tuổi

Ngày 5.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trên báo Sài Gòn Giải Phóng rằng đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Cẩm Thi (34 tuổi, trú thôn Long Châu, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2012 Thi kết hôn và về sống tại nhà chồng ở thôn Long Châu. Trong thời gian sinh sống cùng gia đình, Thi phát hiện cha mẹ chồng thường cất giữ vàng trong tủ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Từ giữa tháng 1.2017 đến tháng 12.2020, Thi nhiều lần lén lấy vàng của gia đình chồng. Để tránh bị phát hiện, trước mỗi lần trộm, đối tượng đã mua các món vàng giả có kiểu dáng tương tự vàng thật rồi tráo lại vào chỗ cũ. Bằng thủ đoạn này, Thi đã thực hiện 11 lần trộm vàng mà không bị gia đình phát hiện.

Đối tượng Hồ Thị Cẩm Thi. Ảnh: SGGP

Đến năm 2021, bà B.T.M. (mẹ chồng của Thi) mua két sắt để cất giữ toàn bộ số nhẫn và vòng tay với tổng cộng 321,5 chỉ vàng 9999, nên Thi không còn cơ hội tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp.

Theo báo Tuổi Trẻ, vụ việc chỉ bị phát giác vào ngày 18.1.2026 khi vợ chồng bà M. mang 5 chiếc nhẫn và 2 vòng tay đến một tiệm vàng tại địa phương để đánh bóng chuẩn bị tặng con trong dịp cưới. Khi kiểm tra, chủ tiệm phát hiện toàn bộ số vàng này là vàng giả.

Nghi ngờ có vấn đề, gia đình tiếp tục kiểm tra toàn bộ số vàng trong két sắt và phát hiện trong tổng số 321,5 chỉ vàng chỉ còn 41,5 chỉ là vàng thật, còn lại khoảng 280 chỉ đều là vàng giả.

Ngày 26.1.2026, vợ chồng bà M. đã trình báo sự việc với Công an xã Đồng Xuân. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an địa phương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành xác minh, điều tra và xác định Hồ Thị Cẩm Thi là nghi phạm chính.

Tại cơ quan công an, Thi đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Đối tượng khai đã lấy trộm 280 chỉ vàng 9999, sau đó mang bán ở nhiều nơi để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Không chỉ trộm vàng, vào tháng 9.2024, Thi còn lấy của cha mẹ chồng 29,5 triệu đồng tiền mặt.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đến cuối năm 2024 Thi và chồng đã ly thân. Sau đó, tòa án giải quyết cho hai người ly hôn vào tháng 9.2025.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.