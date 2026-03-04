Khám xét, tạm giữ hình sự Trần Quốc Đạt SN 1995

Ngày 04/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự 03 đối tượng gồm: Trần Quốc Đạt (SN 1995), Võ Tấn Ngà (SN 1998) và Nguyễn Tấn Lan (SN 1995) cùng trú xã An Lương để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện có nhóm đối tượng cá cược bóng đá qua mạng Internet tại địa bàn xã An Lương nên đã lên kế hoạch triệt xóa.

Khoảng 02h00’ ngày 02/3/2026, phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh tiến hành khám xetys nơi ở của các đối tượng Đạt, Ngà và Lan. Tại đây, lực lượng Công an chức năng phát hiện các đối tượng đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định Trần Quốc Đạt là đối tượng cung cấp các tài khoản cá độ trên trang web "perpa88.com" cho các đối tượng còn lại để cá độ các trận bóng đá ăn tiền.

Cụ thể, đối với Võ Tấn Ngà: Đạt cung cấp tài khoản "BD090501002" để Ngà trực tiếp cá độ trận đấu đá bóng diễn ra ngày 30/10/2025, tổng số tiền đánh bạc trong giao dịch này là hơn 19,4 triệu đồng; đối với Nguyễn Tấn Lan: Đạt cung cấp tài khoản "BD090501009" để Lan cá độ trận đấu giữa Liverpool và Leeds United thuộc Giải Ngoại hạng Anh diễn ra ngày 01/01/2026, tổng số tiền đánh bạc được xác định là 20,2 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục đấu tranh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.