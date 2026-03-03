HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ra lệnh bắt tạm giam Phan Văn Minh 32 tuổi

Chi Chi |

Phan Văn Minh là đối tượng hành hạ vợ, con.

Hôm nay, ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Minh (32 tuổi), trú tại tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh về tội “Hành hạ vợ, con”. Quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Trước đó, ngày 24/02, Công an phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo về việc cháu Phan Thị M.T. (13 tuổi), trú tại tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh bị bố đẻ là Phan Văn Minh (32 tuổi), ở cùng địa chỉ trên có hành vi trói cháu T. và dùng tay, chân, chổi quét nhà đánh gây thương tích, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể.

Ảnh: CA Bắc Ninh

Những vết bầm tím trên cơ thể cháu T. do bị bố đẻ đánh. Ảnh: CA Bắc Ninh

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương điều tra, xác minh. Ngày 25/02, Cơ quan Công an đã làm rõ hành vi của Phan Văn Minh về tội “Hành hạ vợ, con”.

Đối tượng Phan Văn Minh. Ảnh: CA Bắc Ninh

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phan Văn Minh khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 19/02 đến ngày 22/02/2026 đã 4 lần đánh, hành hạ con và vợ đang mang thai là chị Nguyễn Thị T. (33 tuổi).

Đối tượng Phan Văn Minh là đối tượng có tính côn đồ, khi vợ và con làm trái ý với mình là đánh đập, hành hạ.

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Minh (32 tuổi), trú tại tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh về tội “Hành hạ vợ, con” để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Công, sinh năm 1992 và 2 người khác
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

khởi tố

bắt tạm giam

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại