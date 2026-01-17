Ra lệnh bắt tạm giam chủ xưởng Nguyễn Văn Hoài sinh năm 1970

Ngày 16/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an xã Yên Phong đãphối hợp kiểm tra, xử lý vụ việc gây ô nhiễm môi trường tại thôn Ngô Xá, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, ngày 10/12/2025, tại thôn Ngô Xá, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Công an xã Yên Phong phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh kiểm tra khu xưởng tập kết chất thải do Nguyễn Văn Hoài, sinh năm 1970, HKTT: Thôn Ngô Xá, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, hiện trường vụ việc có dấu hiệu của hành vi đổ chất thải trái phép tại các vị trí đất thủy lợi, đất hành lang giao thông và đất nông nghiệp.

Hình ảnh đối tượng tập kết, đổ chất thải trái phép. Ảnh: CA Bắc Ninh

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Văn Hoài đã có hành vi đi mua gom chất thải rắn thông thường (là kính vỡ, vụn, lẫn nhiều tạp chất khác nhau như nhựa, ni lông, túi bóng, gỗ …) sau đó đem về đổ trái phép tại các vị trí giáp ranh với đất ở của Hoài tại thôn Ngô Xá với mục đích để phân loại sau đó bán cho người khác kiếm lời.

Các thửa đất mà Hoài đổ thải trái phép là đất hành lang giao thông, đất thủy lợi và đất nông nghiệp; việc Hoài đổ thải ra các vị trí đất này không được chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép; bản thân Hoài không được cơ quan nhà nước cấp giấy phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải. Tổng khối lượng chất thải mà Hoài đã đổ ra phần đất nêu trên là 1.688.200 kilogam.

Nguyễn Văn Hoài nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: CA Bắc Ninh

Ngày 13/01/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoài về tội: Gây ô nhiễm môi trường quy định tại khoản 3 Điều 235 Bộ luật hình sự.