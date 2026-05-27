Ra lệnh bắt giữ Nguyễn Thị Hường SN 1991

Nam An
|

Nguyễn Thị Hường bị Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt gần 11,7 tỷ đồng của 13 người bằng chiêu kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản lợi nhuận cao rồi bỏ trốn.

Ngày 26/5, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh vừa kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân truy tố Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1991, trú tại số 97 ngõ 127 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình sự.

Kết quả điều xác định, từ năm 2021 đến 2022, Nguyễn Thị Hường tham gia mạng xã hội Facebook trong nhóm “hỗ trợ cùng nhau phát triển kinh tế”. Quá trình giao lưu nhóm, từ tháng 11/2021 Hường thông tin và rủ thành viên trong nhóm tham gia đầu tư, môi giới bất động sản tại thành phố Hạ Long (cũ) và tỉnh Hòa Bình (cũ) - 2 khu vực đang được nhiều người tập trung đầu tư kinh doanh bất động sản).

Đối tượng Nguyễn Thị Hường. Ảnh: CQCA

Theo đó, Hường cung cấp thông tin nhiều thửa đất tại 3 huyện Tân Lạc, Đà Bắc, Kim Bôi (cũ), tỉnh Hòa Bình; thửa đất tại thôn Ban Tiện, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn (cũ), Hà Nội và thửa đất tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long (cũ) với giá rẻ hơn giá thị trường và kêu gọi thành viên trong nhóm bỏ tiền đầu tư, nhận chuyển nhượng lại đất. Hường cam kết sau khoảng 3 tháng đầu tư chuyển nhượng lại sẽ lãi từ 10-18% giá trị lô đất; tiền lời từ chuyển nhượng đất sẽ chia theo tỷ lệ góp vốn.

Tin lời Hường, 13 người trong nhóm đã chuyển tiền để đối tượng này đứng ra giao dịch, nhận chuyển nhượng đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền; Hường không thực hiện như cam kết. Ngày 30/05/2022, Hường tắt điện thoại, bỏ đi khỏi nơi cư trú. Tổng số tiền Nguyễn Thị Hường đã nhận, chiếm đoạt của 13 người trên là 11.689.999.999 đồng.

Hành vi lợi dụng lòng tin tưởng của người khác, đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của Nguyễn Thị Hường đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, bắt giữ Nguyễn Thị Hường khi đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh.

