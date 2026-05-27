Các bị cáo đều được giảm án

Sau 7 ngày xét xử và nghị án, sáng 25/5, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) từ 20 năm xuống 16 năm 6 tháng tù tội “Nhận hối lộ”.

Cùng tội, bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng, người kế nhiệm ông Phong) được giảm từ 15 năm xuống 12 năm tù.

Bị cáo Lê Hoàng (chồng của Nga, cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế) được giảm từ 5 năm xuống 3 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) được giảm từ 12 năm tù xuống 9 năm 6 tháng tù; Đỗ Hữu Tuấn (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) giảm từ 7 năm xuống 3 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại đều được giảm một phần hình phạt tù hoặc chuyển từ tù giam sang tù treo, có bị cáo được tuyên bằng thời hạn tạm giam trả tự do tại tòa.

Hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga giữ vai trò cao nhất, quyết định việc nhận tiền ngoài lệ phí quy định.

Tại tòa phúc thẩm thể hiện bị cáo Nga dù không được bị cáo Phong chỉ đạo thu tiền trong lĩnh vực mình quản lý, do Nga biết cấp trên có chủ trương nhận tiền nên bị cáo thực hiện.

Các bị cáo Nguyễn Hùng Long, Đỗ Hữu Tuấn, tiếp nhận chủ trương của bị cáo Phong, dù không ra chỉ đạo nhưng việc tiếp nhận chủ trương thực hiện nên giữ vai trò thấp hơn.

Với các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm thực hành theo chỉ đạo, giữ vai trò thứ yếu nhưng các bị cáo đã thực hiện tích cực.

Đối với nhóm thực hiện xin cấp giấy phép tại Cục An toàn thực phẩm, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của họ giữ vai trò độc lập.

Theo Tòa, cấp sơ thẩm đã xem xét rất nhiều tình tiết giảm nhẹ; còn tại phiên phúc thẩm các bị cáo nộp thêm tài liệu chứng cứ, điều này cho thấy họ thực sự ăn năn, hối lỗi.

“Sự việc xảy ra thật đáng tiếc, công việc sự nghiệp đều phải dừng lại, đây là sự trừng phạt cho các bị cáo”, Chủ tọa nhấn mạnh.

Một số bị cáo được đề nghị án treo là chưa đủ căn cứ

Hội đồng xét xử cũng cho hay, toàn bộ số tiền thu lợi bất chính của bị cáo đã nộp ngân sách nhà nước; một số bị cáo tự nguyện nộp thêm với hi vọng góp phần nào khắc phục chung cho hành vi phạm tội. Do đó, đại diện Viện Kiểm sát tại cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, đề nghị giảm nhẹ cho bị cáo là phù hợp nhưng việc chấp nhận cho một số bị cáo được hưởng án treo là chưa đủ căn cứ.

Bị cáo Lê Hoàng (áo xanh bên trái, chồng Trần Việt Nga.

Theo bản án, giai đoạn 2018 - 2025, một số lãnh đạo, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, bị cáo buộc đã lợi dụng quy định pháp luật còn chung chung để hình thành cơ chế "xin - cho", nhận hối lộ có hệ thống trong nhiều khâu quản lý.

Bản án cho rằng, sai phạm chủ yếu xảy ra trong hoạt động thẩm định, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp Giấy chứng nhận GMP.

Trong đó, việc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được báo giá từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi hồ sơ, thông qua các cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ trung gian.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc đồng ý cho chuyên viên nhận tiền để giải quyết hồ sơ nhanh, đồng thời thiết lập cơ chế phân chia lợi ích. Từ đó, ông Phong hưởng từ 2,5 đến 3 triệu đồng mỗi hồ sơ, phần còn lại chia cấp dưới.

Mảng cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo do bà Trần Việt Nga phụ trách trong thời gian giữ chức Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Bà Nga bị cáo buộc đã yêu cầu chuyên viên đưa tiền cho lãnh đạo Cục với mức tối thiểu 2 triệu đồng mỗi hồ sơ. Trước sức “ép” này, các chuyên viên cấp dưới đã thỏa thuận, yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền "cơ chế".

Cơ quan tố tụng xác định ông Nguyễn Thanh Phong, bà Trần Việt Nga cùng 32 cấp dưới tại Cục An toàn thực phẩm đã nhận hối lộ từ 21 cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền 93,7 tỷ đồng trong cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; 12,7 tỷ đồng trong cấp phép Giấy xác nhận nội dung quảng cáo và 1 tỷ đồng liên quan cấp Giấy chứng nhận GMP.

Về hưởng lợi, tòa xác định ông Phong nhận hối lộ nhiều nhất với tổng số tiền hơn 43,9 tỷ đồng; bà Nga nhận hơn 8,2 tỷ đồng; các bị cáo khác nhận từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.