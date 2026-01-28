HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ra lệnh bắt Dương Tiến Dũng sinh năm 1989

Chi Chi |

Dương Tiến Dũng (Dũng Cày) là đối tượng giang hồ cộm cán.

Công an phường Hàm Rồng (Thanh Hóa) gần đây , tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự.

Điển hình, ngày 17/01, Công an phường Hàm Rồng đã quyết liệt truy bắt đối tượng Dương Tiến Dũng (Dũng Cày), sinh năm 1989 trú tại phường Hàm Rồng, là đối tượng hình sự cộm cán nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự. Trước đó, ngày 04/1/2026, Dũng Cày đã gây ra vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ra lệnh bắt Dương Tiến Dũng sinh năm 1989 - Ảnh 1.

Đối tượng Dương Tiến Dũng. Ảnh: CA Thanh Hóa

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Hàm Rồng đã kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ. Khi phát hiện đối tượng quay về nơi cư trú để lẩn trốn, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai vây bắt.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Hàm Rồng điều tra, làm rõ.

Khởi tố Giám đốc Nguyễn Minh Quang sinh năm 1992, giám định gần 2.400 chai tang vật
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Thanh Hóa

bắt giữ

bắt tạm giam

công an thanh hóa

giang hồ cộm cán

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại