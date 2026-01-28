Ra lệnh bắt Dương Tiến Dũng sinh năm 1989

Công an phường Hàm Rồng (Thanh Hóa) gần đây , tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự.

Điển hình, ngày 17/01, Công an phường Hàm Rồng đã quyết liệt truy bắt đối tượng Dương Tiến Dũng (Dũng Cày), sinh năm 1989 trú tại phường Hàm Rồng, là đối tượng hình sự cộm cán nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự. Trước đó, ngày 04/1/2026, Dũng Cày đã gây ra vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Dương Tiến Dũng. Ảnh: CA Thanh Hóa

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Hàm Rồng đã kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ. Khi phát hiện đối tượng quay về nơi cư trú để lẩn trốn, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai vây bắt.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Hàm Rồng điều tra, làm rõ.