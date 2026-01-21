"Ra đường không dám nhìn mặt ai": Tâm sự nghẹn ngào của người hùng Thường Châu và nỗi lòng U23 Việt Nam

"Sau khi trở về từ thất bại ở SEA Games, đó thực sự là giai đoạn khủng hoảng cho bóng đá Việt Nam. Mọi người đặt kì vọng rất lớn nhưng rồi cả đội đã không làm được. Tâm lý rất nặng nề, cả đội phải mất vài tháng mới lấy lại được tinh thần.

Lúc tôi về được thầy và anh em trong đội động viên rất nhiều vì khoảng thời gian đấy cảm giác mình không muốn đá bóng nữa, thực sự rất chán nản. Đi ra ngoài đường còn không dám nhìn mọi người vì tất cả đã đặt kì vọng nhưng rồi mình lại khiến khán giả thất vọng. Lúc ấy chỉ muốn về nhà và ở lì trong nhà thôi chứ không muốn đi ra ngoài đường nữa".

Đó là tâm sự của trung vệ Bùi Tiến Dũng với người viết vào năm 2018, khi nói về những áp lực U22 Việt Nam phải trải qua sau thất bại tại SEA Games 2017. Thời điểm ấy, trong bối cảnh được kỳ vọng sẽ giành HCV SEA Games, lứa cầu thủ được người hâm mộ đặc biệt yêu mến lại bất ngờ phải dừng bước ngay sau vòng đấu bảng.

Bùi Tiến Dũng là đội trưởng U22 Việt Nam tại SEA Games 2017.

Đối mặt với những áp lực dư luận, Bùi Tiến Dũng đã phải mất khá nhiều thời gian để vượt qua. Trong đó, động lực từ gia đình và người thân, cùng ý chí vươn lên của chính trung vệ này là yếu tốt then chốt. Và rồi chỉ sau đó chưa đầy nửa năm, anh cùng các đồng đội đã tạo nên kỳ tích tại Thường Châu.

"Cũng may là tôi luôn nhận được sự động viên để có thể lấy lại tinh thần qua từng ngày; cố gắng tập luyện để chờ một giải đấu nào đấy mình có thể làm lại.

Sau mỗi lần thất bại, những người đầu tiên động viên tôi luôn là bố mẹ và các anh trong gia đình. Mẹ có nói một câu khiến tôi nhớ mãi, mẹ bảo: “Nhà mình xuất thân từ quê, con không bao giờ được nản, phải luôn biết nỗ lực bằng chính năng lực của mình để vươn lên.”

Nhưng tất nhiên gia đình có động viên như thế nào thì quan trọng nhất vẫn là bản lĩnh của mình, chấp nhận đương đầu dù thành công hay thất bại. Bản thân mình phải luôn giữ được sự thăng bằng để không chìm trong thất thất bại hay ngủ quên trên chiến thắng", Bùi Tiến Dũng chia sẻ.

Quả ngọt đến với Bùi Tiến Dũng sau khi vượt qua khó khăn. Anh cùng U23 Việt Nam vào đến chung kết U23 châu Á 2018, sau đó vô địch AFF Cup 2018 và 2024 cùng tuyển Việt Nam.

Rõ ràng, thành công và thất bại là điều luôn cùng tồn tại trong bóng đá. Có giải đấu thành công thì cũng có giải đấu thất bại. Và cả cầu thủ, HLV lẫn người hâm mộ đều phải chuẩn bị tâm thế cho điều đó.

Gần 10 năm trước, bóng đá Việt Nam còn quẩn quanh ở khu vực trong câu chuyện SEA Games. Nhưng giờ đây, bóng đá nước nhà đã tiến lên rất nhiều, khi U23 Việt Nam vào đến bán kết giải châu Á với tâm thế rất tự tin của người hâm mộ.

Tất nhiên, khi kỳ vọng trở nên quá lớn, nỗi thất vọng cũng sẽ nhiều tương đương. Nhưng hãy nhớ đây là sân chơi châu lục, nơi các đối thủ đều rất mạnh và U23 Việt Nam đã chơi đầy rất nỗ lực.

Điều quan trọng sau mỗi giải đấu là rút ra những bài học để tiến bộ. Không chỉ trích thái quá nhưng cũng không bao bọc quá đà, cùng nhau hoàn thiện để tiến lên phía trước. Đó mới là mục tiêu quan trọng nhất của các giải đấu trẻ!