Thủ môn Tấn Trường: Mong người hâm mộ có cái nhìn cảm thông với U23 Việt Nam

“Giải đấu vẫn còn tiếp tục, tương lai các cầu thủ vẫn còn phía trước. Không nên có những lời phán xét cay nghiệt khiến cho họ bị ảnh hưởng tâm lý, hay thậm chí có thể gặp nhiều trắc trở trong con đường sự nghiệp tương lai”, thủ môn Tấn Trường chia sẻ.

Anh nói tiếp: “Bóng đá là như vậy, luôn có những chỉ trích. Bản thân tôi cũng từng trải qua tình cảnh như vậy nhưng may mắn vượt qua được. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể vượt qua. Vì thế mong các CĐV hãy luôn bên cạnh đồng hành cùng anh em cầu thủ. Trong cuộc đời bóng đá không ai không có sai sót cả”.

Đình Bắc động viên Nhật Minh sau trận thua.

U23 Việt Nam bước vào trận bán kết giải U23 châu Á 2026 vào tối 20/1 với sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Màn trình diễn thuyết phục với 4 trận toàn thắng trước đó khiến tất cả kỳ vọng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ thẳng tiến vào chung kết.

Tuy nhiên mọi thứ đã không diễn ra như mong đợi. U23 Việt Nam gặp phải vô vàn khó khăn và cuối cùng chịu thất bại với tỉ số 0-3 trước U23 Trung Quốc.

“Vấn đề không phải chúng ta tâng bốc, mà thực tế là U23 Việt Nam đã chơi rất tốt trước khi bước vào vòng bán kết. Chúng ta là các CĐV, cổ vũ đội nhà thì đương nhiên khi họ đá tốt thì mình khen là điều bình thường.

Tôi mong các CĐV hãy có cái nhìn khách quan, luôn đồng hành và ủng hộ không chỉ U23 Việt Nam mà còn cả ĐTQG trong tương lai”, thủ môn Tấn Trường nói về sự kỳ vọng của người hâm mộ trước trận đấu.

U23 Trung Quốc đã gây ra rất nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam.

Thủ thành 40 tuổi phân tích tiếp: “Một trận thua như vậy tất nhiên là rất buồn. Theo tôi đánh giá, khi Hiểu Minh bị chấn thương và phải rời sân, cấu trúc phòng ngự của U23 Việt Nam đã bị vỡ.

Đầu hiệp 2, bàn thua sớm khiến U23 Việt Nam khiến các cầu thủ không còn sự tỉnh táo, xử lý không được tốt. Sau đó việc bị mất người đương nhiên lực càng xuống, rất khó để gỡ. Nếu thủ môn Trung Kiên không chơi hay thì số bàn thua còn có thể nhiều hơn”.

Hiểu Minh ôm mặt sau khi dính chấn thương đầu gối. Cầu thủ này được chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước, có nguy cơ phải nghỉ thi đấu khoảng 9 tháng.

Nói về điểm mạnh của U23 Trung Quốc, Tấn Trường nhận định: “Đã vào đến bán kết thì đội nào cũng mạnh cả, không có ai yếu hết. U23 Việt Nam mạnh thì đối thủ cũng mạnh.

Hiệp 1, hai đội đều chơi phòng ngự chặt. Sang hiệp 2, U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam cùng thay người để thay đổi lối chơi. Nhưng U23 Trung Quốc đã chuyển đổi nhanh hơn, tấn công dồn dập và liên tục có bàn thắng khi U23 Việt Nam chưa kịp triển khai lối chơi.

Phải công tâm nhìn nhận rằng U23 Trung Quốc đã hơn U23 Việt Nam về mọi mặt, từ cách chơi, thể lực, sự khéo léo, mạnh mẽ. Họ chơi rắn, chạy rất nhiều, tranh chấp 1 đấu 1 rất tốt. Đây là trận đấu mà U23 Việt Nam thua do bị vỡ thế trận, bị vỡ sự cân bằng trong hệ thống phòng ngự”.

Với trận thua này, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc vào lúc 22h30 ngày 23/1 tới. Đây sẽ là trận đấ khó khăn khi HLV Kim Sang-sik mất đi 2 trụ cột ở hàng thủ là Hiểu Minh (chấn thương) và Lý Đức (thẻ đỏ).