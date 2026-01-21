Trung vệ U23 Việt Nam dính thẻ đỏ lần đầu lên tiếng: "Em xin cúi đầu xin lỗi…"

“Lời xin lỗi không bao giờ là đủ. Em xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ bọn em”, Phạm Lý Đức viết trên trang cá nhân vào rạng sáng nay (21/1).

Lý Đức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đánh nguội.

Trung vệ sinh năm 2003 đã có một khoảnh khắc đáng quên ở trận bán kết giải U23 châu Á 2026. Tình huống diễn ra ở phút 74 khi U23 Trung Quốc có lần thứ 3 đưa bóng vào lưới U23 Việt Nam. Có lẽ do không giữ được bình tĩnh, Phạm Lý Dức đã có va chạm với đội bạn, dẫn tới việc bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi đánh nguội.

Dù sau đó VAR vào cuộc và không công nhận bàn thắng cho U23 Trung Quốc, nhưng việc chỉ còn 10 người trên sân khiến U23 Việt Nam gần như không còn cơ hội lật ngược thế cờ khi đang bị dẫn trước 2-0. Đến phút 90+8, Wang Yudong tận dụng pha phản công để ấn định thắng lợi 3-0 cho U23 Trung Quốc.

Lý Đức đã không giữ được sự bình tĩnh cần có.

Ngoài Lý Đức bị thẻ đỏ, U23 Việt Nam còn gặp một tổn thất khác ở hàng thủ khi Hiểu Minh dính chấn thương đầu gối và phải rời sân ở phút 30.

Ở trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc vào tối 23/1 tới, HLV Kim Sang-sik sẽ phải thay 2/3 trung vệ. Đó chắc chắn sẽ là điều ảnh hưởng không nhỏ đến hàng thủ U23 Việt Nam.