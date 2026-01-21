  Về trang chủ

Trung vệ U23 Việt Nam dính thẻ đỏ lần đầu lên tiếng: "Em xin cúi đầu xin lỗi…"

Linh Đan |

Tấm thẻ đỏ của Lý Đức xuất hiện khi U23 Việt Nam đang bị dẫn trước 0-2 và cố gắng tìm bàn gỡ.

“Lời xin lỗi không bao giờ là đủ. Em xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ bọn em”, Phạm Lý Đức viết trên trang cá nhân vào rạng sáng nay (21/1).

- Ảnh 1.

Lý Đức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đánh nguội.

Trung vệ sinh năm 2003 đã có một khoảnh khắc đáng quên ở trận bán kết giải U23 châu Á 2026. Tình huống diễn ra ở phút 74 khi U23 Trung Quốc có lần thứ 3 đưa bóng vào lưới U23 Việt Nam. Có lẽ do không giữ được bình tĩnh, Phạm Lý Dức đã có va chạm với đội bạn, dẫn tới việc bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi đánh nguội.

Dù sau đó VAR vào cuộc và không công nhận bàn thắng cho U23 Trung Quốc, nhưng việc chỉ còn 10 người trên sân khiến U23 Việt Nam gần như không còn cơ hội lật ngược thế cờ khi đang bị dẫn trước 2-0. Đến phút 90+8, Wang Yudong tận dụng pha phản công để ấn định thắng lợi 3-0 cho U23 Trung Quốc.

- Ảnh 2.

Lý Đức đã không giữ được sự bình tĩnh cần có.

Ngoài Lý Đức bị thẻ đỏ, U23 Việt Nam còn gặp một tổn thất khác ở hàng thủ khi Hiểu Minh dính chấn thương đầu gối và phải rời sân ở phút 30.

Ở trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc vào tối 23/1 tới, HLV Kim Sang-sik sẽ phải thay 2/3 trung vệ. Đó chắc chắn sẽ là điều ảnh hưởng không nhỏ đến hàng thủ U23 Việt Nam.

Thủ môn U23 Việt Nam: "U23 Trung Quốc trận nay chơi khác quá, sắc bén bất ngờ"
Tags

U23 Việt Nam

u23 trung quốc

Bán kết U23 Châu Á

u23 việt nam vs u23 trung quốc

Phạm Lý Đức

vck u23 châu á 2026

lý đức thẻ đỏ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại