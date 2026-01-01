Thủ môn U23 Việt Nam: "U23 Trung Quốc trận nay chơi khác quá, sắc bén bất ngờ"

“Trận này U23 Trung Quốc chơi khác hoàn toàn so với trước đó. Họ vẫn phòng thủ chặt chẽ nhưng tấn công rất sắc bén”, thủ môn Trung Kiên chia sẻ sau trận bán kết giải U23 châu Á 2026.

Trung Kiên đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc, nếu không U23 Việt Nam còn phải chịu thêm bàn thua.

Trước cuộc đọ sức với U23 Việt Nam vào đêm 20/1, U23 Trung Quốc chỉ mới có được 1 bàn thắng sau 4 trận. Hàng công đội bóng này bị chính truyền thông Trung Quốc đặt dấu hỏi, bởi lối đá tập trung phòng ngự số đông.

Tuy nhiên mọi thứ đã diễn ra rất khác tại vòng bán kết. U23 Trung Quốc có liên tiếp 2 bàn thắng ở đầu hiệp 2, sau đó kết liễu trận đấu ở thời gian đá bù giờ, qua đó có được thắng lợi 3-0 trước U23 Việt Nam

Hiểu Minh chấn thương rời sân khiến cục diện trận đấu thay đổi.

Tất nhiên cũng cần nói thêm rằng, việc trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương đầu gối và phải rời sân ở phút 33 khiến hàng thủ U23 Việt Nam gặp nhiều xáo trộn.

Từ đầu giải, Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức là 3 cái tên quen thuộc ở hàng thủ U23 Việt Nam. Nhưng đến trận này, sau khi Hiểu Minh rời sân vì chấn thương thì Lý Đức lại phải nhận thẻ đỏ ở giữa hiệp 2 vì lỗi đánh nguội.

Với thất bại này, U23 Việt Nam sẽ chơi trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc vào lúc 22h30 tối 23/1 tới.

“Toàn đội sẽ cố gắng hồi phục, chuẩn bị thật tốt để giành chiến thắng trong trận đấu còn lại của giải đấu”, Trung Kiên nhấn mạnh.