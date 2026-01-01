Mất trung vệ thép, U23 Việt Nam tan mộng châu Á sau thảm kịch trước U23 Trung Quốc

KẾT QUẢ: U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc Ghi bàn: U23 Trung Quốc: Peng Xiao 48', Xiang Yuwang 52', Wang Yudong 90+8'

U23 Việt Nam đã dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết U23 châu Á 2026 khi chịu thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc trong trận bán kết diễn ra đêm 20/1. Dù nhập cuộc với quyết tâm cao, U23 Việt Nam không vượt qua được hàng thủ kín kẽ của đối phương và phải trả giá bằng hai bàn thua liên tiếp đầu hiệp hai. Trận này, U23 Trung Quốc ghi bàn do công Peng Xiao ở phút 48 và Xiang Yuwang ở phút 52, Wang Yudong ở phút 90+8.

Trận đấu diễn ra khá cân bằng trong phần lớn thời gian hiệp một. U23 Việt Nam có vài pha lên bóng đáng chú ý, nhưng U23 Trung Quốc chơi rất kỷ luật, chủ động lùi sâu và sẵn sàng phản công nhanh. Phút 33, trung vệ Hiểu Minh — trụ cột nơi hàng phòng ngự — phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Đức Anh, khiến hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam lập tức mất đi sự chắc chắn vốn có từ đầu giải.

U23 Việt Nam mất Hiểu Minh vì chấn thương.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0, nhưng sang đầu hiệp hai, U23 Trung Quốc lập tức lấy được lợi thế. Phút 48, từ pha phạt góc, Peng Xiao đánh đầu thành bàn mở tỷ số. Chưa kịp gượng dậy, U23 Việt Nam đã phải nhận bàn thua thứ hai chỉ bốn phút sau đó khi Xiang Yuwang xoay người dứt điểm quyết đoán, khiến thủ môn Trung Kiên không thể cản phá.

Phút 73, tình huống khó lường xuất hiện: trọng tài ban đầu công nhận bàn thắng thứ ba cho U23 Trung Quốc sau pha chạm vai của Peng Xiao. Tuy nhiên sau khi kiểm tra VAR kỹ lưỡng, bàn thắng bị hủy do lỗi việt vị. Trong diễn biến căng thẳng trước đó, Lý Đức bị truất quyền thi đấu ở phút 74 sau một tình huống đánh nguội, buộc U23 Việt Nam phải thi đấu với 10 người trong hơn 15 phút cuối trận.

Những phút cuối chứng kiến U23 Việt Nam dốc toàn lực tấn công tìm bàn gỡ. Văn Khang, Thanh Nhàn và các đồng đội tạo được vài cơ hội, trong đó pha đánh đầu phút 90+1 của Thanh Nhàn khiến thủ môn Trung Quốc phải vất vả cản phá. Tuy nhiên, bàn thắng không đến, và tỷ số 0-2 được giữ tới gần hết trận.

Tới phút 90+8, sau nhiều pha phản công và bỏ lỡ, Trung Quốc ấn định chiến thắng 3-0 một cách dễ dàng nhờ Wang Yudong.

Khuất Văn Khang là điểm sáng hiếm hoi của U23 Việt Nam và không đủ để kéo đội về trận Chung kết. Ngôi sao Đình Bắc vào sân ở hiệp hai nhưng đói bóng và khó tạo được đột biến.

Trận bán kết này mang nặng tính tâm lý hơn cả so với những trận trước của U23 Việt Nam. Áp lực từ một trận đấu duyên nợ, lại là bán kết U23 châu Á, khiến các cầu thủ đôi lúc xử lý thiếu chính xác trong những pha phối hợp, chuyền bóng. Trong khi đó, U23 Trung Quốc ban đầu dù cũng lúng túng và lỗi nhiều, nhưng dần tỏ ra điềm tĩnh, bình tĩnh triển khai bóng theo lối chơi tổ chức chặt chẽ — điều giúp họ đứng vững sau những phút đầu có phần bị lép vế.

Ở tuyến trên, hàng công U23 Việt Nam không thể tìm được nhịp điệu dù gia tăng số lượng cầu thủ tấn công sau khi bị dẫn 2 bàn. Dù sở hữu bóng nhiều hơn và ép sân ở một số thời điểm, các tình huống cuối cùng phần lớn thiếu sự sắc bén cần thiết. Điều này càng được thể hiện rõ khi U23 Trung Quốc hầu như không để thủng lưới trước trận này, cho thấy rõ hàng thủ đội bạn chơi kỷ luật như thế nào.

Một số cá nhân U23 Việt Nam thi đấu dưới sức trận này. Dù Văn Khang để lại vài dấu ấn trong tấn công với những nỗ lực cá nhân, đó vẫn là điểm sáng hiếm hoi giữa một ngày mà tuyến dưới không còn giữ được sự ổn định sau khi Hiểu Minh rời sân. Đình Bắc được tung vào giữa hiệp hai nhưng lại rất “đói bóng”, không thu hút được nhiều bóng để tạo đột biến, khiến những đợt tấn công của đội nhà trở nên thiếu trọng tâm và dễ bị bẻ gãy.

Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc là một kết quả đáng tiếc đối với U23 Việt Nam, nhất là sau hành trình ấn tượng mà họ đã trải qua tại giải. Dẫu vậy, không thể phủ nhận những nỗ lực và tinh thần thi đấu kiên cường của đoàn quân áo đỏ. Chúng ta vẫn còn một trận tranh huy chương đồng với U23 Hàn Quốc phía trước — một cơ hội để khép lại giải đấu trong danh dự và tích lũy thêm kinh nghiệm quý báu cho tương lai. Lúc này hơn bao giờ hết, đội bóng cần sự tiếp tục đồng hành và động viên từ người hâm mộ để các cầu thủ trẻ ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

* Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ đá trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc lúc 22h00 ngày 23/1. Trận Chung kết giữa U23 Trung Quốc và Nhật Bản diễn ra lúc 22h00 ngày 24/1.