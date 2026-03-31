QVIC 2026 trở lại với 28 startup sáng giá, Qualcomm cùng "Trí tuệ Việt" giải những bài toán toàn cầu

Vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá, 28 startup và dự án công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực tiên phong như Thành phố thông minh, IoT, Robotics/Drone, Y tế, AgriTech, đặc biệt là AI và Phân tích dữ liệu, đã chính thức lọt vào vòng ươm tạo của Thử thách Đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam (QVIC) 2026.

QVIC năm nay không chỉ gây ấn tượng về số lượng mà còn chứng minh sự chuyển dịch mạnh mẽ của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam sang các lĩnh vực công nghệ sâu (Deep Tech).

Bước ngoặt về quy mô và niềm tin chiến lược

(Đại diện Ban tổ chức và lãnh đạo Qualcomm trao giải cho các đội thắng cuộc tại vòng Chung kết QVIC 2025)

Trải qua chặng đường 7 năm đồng hành cùng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam kể từ tháng 12/2019, QVIC 2026 đã đánh dấu một bước đi táo bạo khi mở rộng quy mô hỗ trợ từ 10 lên 28 đội ngũ. Quyết định này không chỉ đơn thuần là gia tăng số lượng, mà còn phản ánh niềm tin mãnh liệt của tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới vào năng lực thực thi và sức sáng tạo của các kỹ sư Việt.

Đánh giá về bước ngoặt này, đại diện Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC) khẳng định, việc tăng gấp gần ba lần số lượng đội ngũ được hỗ trợ cho thấy cam kết mạnh mẽ của Qualcomm trong việc đồng hành cùng các startup nội địa. Đại diện NATEC tin rằng đây chính là đòn bẩy quan trọng để các nhóm nghiên cứu phát triển những giải pháp có giá trị thực tiễn cao, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu kinh tế số của quốc gia.

Sự kỳ vọng này hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào chất lượng kỹ thuật của lứa startup năm nay. Thay vì những ứng dụng phần mềm đơn giản, 28 đội ngũ đã mang đến những giải pháp phức tạp về trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), nông nghiệp công nghệ cao và đô thị thông minh.

Trong giai đoạn ươm tạo 3 tháng đầu tiên, các đội sẽ nhận được khoản tài trợ ban đầu, cùng chuỗi hoạt động hỗ trợ toàn diện bao gồm: kỹ thuật (đặc biệt trong lĩnh vực AI và phân tích dữ liệu), huấn luyện kinh doanh, đào tạo sở hữu trí tuệ và các ưu đãi về bằng sáng chế để tiếp tục phát triển đề án. Sau đó, 15 đội xuất sắc nhất sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc kéo dài 3 tháng với hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu và ưu đãi nộp bằng sáng chế, đồng thời có cơ hội cạnh tranh tổng giải thưởng lên đến 255.000 USD tại sự kiện chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 8/2026.

(Chân dung 28 "hạt giống" công nghệ tiềm năng của chương trình QVIC 2026)

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường toàn cầu

Hành trình 6 tháng sắp tới của các startup sẽ bắt đầu tại hệ thống phòng thí nghiệm R&D hiện đại của Qualcomm tại Hà Nội. Tại đây, những ý tưởng trên bản vẽ sẽ được hiện thực hóa thông qua việc tiếp cận hạ tầng kiểm thử tối tân như buồng RF, thiết bị xử lý lỗi modem và các nền tảng AI chuyên biệt.

Dưới góc độ kỹ thuật, ông Sudeepto Roy, Phó Chủ tịch Kỹ thuật Tập đoàn Qualcomm, nhận định điểm nổi bật của năm nay chính là tính thực tiễn và khả năng đổi mới không ngừng. Ông nhấn mạnh các đội ngũ tham gia không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các mô hình AI riêng lẻ mà đang hướng tới các hệ thống AI có khả năng cảm nhận, quyết định và hành động trong điều kiện thực tế. Theo ông Roy, vai trò của Qualcomm là chuyển hóa những tham vọng kỹ thuật này thành các nền tảng có khả năng mở rộng, nơi sự kết hợp giữa công nghệ sâu (Deep Tech) và sở hữu trí tuệ (SHTT) trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Đến nay, QVIC đã hỗ trợ ươm tạo 50 startup sáng tạo tại Việt Nam trong các lĩnh vực tiên phong như 5G, IoT, thiết bị đeo và công nghệ đa phương tiện. Với sự đồng hành của Bộ Khoa học và Công nghệ, chương trình đã thúc đẩy các doanh nghiệp nội địa nộp hơn 150 đơn sáng chế để bảo hộ phát minh. Song song đó, chương trình học trực tuyến miễn phí L2Pro Việt Nam cũng được triển khai nhằm trang bị kỹ năng bảo vệ và thương mại hóa tài sản trí tuệ, tạo nền móng vững chắc cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Khẳng định vị thế "Made in Vietnam"

Không chỉ là một cuộc thi, QVIC 2026 là bệ phóng để doanh nghiệp khẳng định giá trị qua tài sản trí tuệ. Bằng cách hỗ trợ chi phí đăng ký bằng sáng chế và đào tạo chuyên sâu, chương trình giúp startup Việt xây dựng "hàng rào bảo vệ" vững chắc khi bước ra biển lớn.

Ông Thiều Phương Nam, Tổng Giám đốc Qualcomm Việt Nam, tái khẳng định Việt Nam tiếp tục là trung tâm chiến lược để nuôi dưỡng những đổi mới đột phá. Việc mở rộng quy mô chương trình lần này chính là cách Qualcomm tiếp sức cho thế hệ nhà đổi mới tiếp theo trong các lĩnh vực then chốt, định hình năng lực cạnh tranh của quốc gia trên bản đồ công nghệ thế giới.

Hành trình của QVIC 2026 sẽ chính thức bắt đầu với giai đoạn ươm tạo nền tảng và hỗ trợ kỹ thuật tại phòng thí nghiệm (Lab), kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026.

Ngay sau đó, vào tháng 7 năm 2026, ban tổ chức sẽ công bố danh sách 15 đội xuất sắc nhất bước vào vòng tăng tốc chuyên sâu. ﻿

Hành trình sẽ khép lại với vòng chung kết vào tháng 8/2026. Tại đây, hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia đầu ngành sẽ chọn ra 5 đội xuất sắc nhất để trao tổng giải thưởng trị giá 255.000 USD. Trong đó, giải Nhất trị giá 100.000 USD, giải Nhì 75.000 USD, giải Ba 50.000 USD và hai giải Khuyến khích mỗi giải 15.000 USD. Đây không chỉ là phần thưởng tài chính mà còn là cơ hội để các giải pháp "Make in Vietnam" chứng minh sức mạnh giải quyết các thách thức mang tính toàn cầu.