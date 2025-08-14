Quỳnh Lương đăng ảnh con gái nhưng vội xoá gấp vì để lộ điều nhạy cảm?

Khoảng 3 ngày trước, diễn viên Quỳnh Lương và ông xã Tiến Phát hạnh phúc chào đón thêm thành viên mới. Cặp đôi cũng nhanh chóng gia nhập vào hội nghiện con, trên trang cá nhân ngập tràn hình ảnh của con gái cưng Nala.

Mới đây, diễn viên sinh năm 1995 gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh ái nữ. Đây là lần đầu tiên Quỳnh Lương công khai khoảnh khắc rõ mặt con gái trên mạng xã hội. "Mấy nữa tóc mọc rồi mới xinh nhé", cô viết. Tuy nhiên, bức ảnh này nhanh chóng bị cô gỡ bỏ chỉ sau ít phút đăng tải, khiến netizen không khỏi tò mò.

Cư dân mạng cho rằng Quỳnh Lương vô tình chia sẻ nhầm hình ảnh rõ mặt và đã nhanh chóng xoá để giữ sự riêng tư cho con. Hiện tại trên trang cá nhân của cô chỉ có những bức hình cận tay, chân của bé chứ không lộ rõ mặt.

Quỳnh Lương chia sẻ hình ảnh rõ mặt con thứ 2 trên mạng xã hội nhưng đã nhanh chóng xoá đi

Trang cá nhân của nữ diễn viên sinh năm 1995 hiện chỉ còn khoảnh khắc chụp cận tay hoặc chân của nhóc tỳ

Sau khi chào đón thiên thần nhỏ, Quỳnh Lương thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đáng yêu của con trên mạng xã hội. Trên kênh TikTok với hơn 1,1 triệu người theo dõi, nữ diễn viên sinh năm 1995 mới đây đăng tải đoạn clip ông xã Tiến Phát chơi đùa cùng con. Cô hài hước viết: "Tiến Phát đang nhìn ngắm hình ảnh lúc nhỏ của mình. Thành quả của 9 tháng ghét chồng là đẻ ra 'đứa' giống chồng y chang".

Nữ diễn viên sinh năm 1995 tâm sự rằng sau khi sinh con, cô chỉ muốn dành thời gian để ngắm nhìn nhóc tỳ. Cô chia sẻ: "Cái tính bướng bỉnh, lì lợm của mẹ đã gục ngã trước hình ảnh chiếc kim nhỏ xíu cắm vào chân em để lấy máu. Em không khóc, mẹ khóc. Mẹ đã lên kế hoạch nghỉ ngơi, mua nôi cho em ngủ riêng rồi tự phá bỏ, lúc nào cũng muốn ôm em, nhìn em. Em đi tắm một chút là mẹ nhớ điên lên. Mới xuất hiện có vài ngày mà đã thao túng tâm lý người ta thế rồi. Yêu anh Gấu và em lắm luôn".

Quỳnh Lương và ông xã đã gia nhập vào hội nghiện con sau khi nhóc tỳ ra đời

Con gái của Quỳnh Lương và Tiến Phát có tên gọi ở nhà là Nala

Quỳnh Lương và Tiến Phát nên duyên khi cùng tham gia chương trình Người Ấy Là Ai. Sau đó, họ nhanh chóng trở thành cặp đôi được quan tâm. Dù đối diện với những thăng trầm song cặp đôi vẫn đồng hành cùng nhau. Trong thời gian hẹn hò, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nửa kia. Sau 2 năm yêu đương, cả hai đã quyết định về chung một nhà.