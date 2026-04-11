Quỳnh Kool lên tiếng

Đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Bước chân vào đời , Quỳnh Kool đối diện nhiều ý kiến trái chiều về cách thể hiện nhân vật Thương. Sau 21 tập phim, Thương liên tục rơi nước mắt, từ bi kịch gia đình đến những va vấp trong tình cảm. Sự lặp lại dày đặc khiến người xem cảm thấy ức chế, cho rằng nhân vật “lạm dụng nước mắt”, diễn xuất trở nên một màu, thiếu cao trào mới.

Trước làn sóng tranh cãi, Quỳnh Kool đã lên tiếng, lý giải chiều sâu tâm lý của nhân vật. Theo nữ diễn viên, Thương không phải kiểu phụ nữ mạnh mẽ như nhiều người kỳ vọng, mà là một con người bị dồn nén quá lâu. “Thương không phải là người mạnh mẽ, cô chỉ là người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải sống tiếp,” cô chia sẻ.

Tạo hình của Quỳnh Kool trong phim Bước chân vào đời.

Quỳnh Kool cho rằng những giọt nước mắt của Thương không xuất phát từ một tình huống đơn lẻ, mà là kết quả của chuỗi tổn thương tích tụ. Cô khóc cho tuổi thơ thiếu thốn, cho những lần bị tổn thương mà không dám nói, cho cả những rung động phải tự tay bóp nghẹt vì nghĩ mình không xứng đáng được yêu.

Nữ diễn viên nhấn mạnh việc khóc không đồng nghĩa với yếu đuối. Đó là “điểm vỡ” của một người đã chịu đựng quá lâu: “Mỗi giọt nước mắt là một lần trái tim vỡ ra, rồi lại tự nhặt nhạnh để gắn lại, chỉ để tiếp tục sống thêm một ngày nữa”. Theo cô, Thương sống lặng lẽ như một cái bóng, bên ngoài bình thản nhưng bên trong là tâm hồn rạn nứt, luôn phải gồng mình tồn tại.

Trước đó, nữ diễn viên cũng tiết lộ việc nhân vật khóc nhiều là chủ ý từ đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. Trong video do Quỳnh Kool đăng tải, đạo diễn cho rằng phải đặt vào hoàn cảnh của Thương, chỉ người trong cuộc mới hiểu hết áp lực và lựa chọn cảm xúc.

Bên cạnh làn sóng chỉ trích, vẫn có một bộ phận khán giả bày tỏ sự đồng cảm với nhân vật Thương. Người xem cho rằng Thương có xuất thân đặc biệt, gánh vác gia đình, liên tục chịu tổn thương khiến việc bộc lộ cảm xúc bằng nước mắt là điều dễ hiểu.

“Nhìn Thương khóc thấy thương thật, vì ngoài đời cũng có những người phải chịu đựng như vậy”, “Cô ấy không yếu đuối, chỉ là không còn chỗ để trút nỗi đau”, “Nếu là Thương chắc tôi khóc nhiều hơn”, “Phải ở trong hoàn cảnh ấy mới biết Thương phải chịu đựng những gì, dễ rơi nước mắt ra sao”… là những bình luận bênh vực nhân vật.

Tuy nhiên, những ý kiến này lép vế trước số đông phản ứng tiêu cực. Phần lớn khán giả cho rằng dù xuất phát điểm đáng thương, việc lặp lại quá nhiều cảnh khóc khiến nhân vật trở nên đơn điệu, thiếu sức bật, làm giảm sức hấp dẫn chung của bộ phim.

Quỳnh Kool tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Quỳnh, sinh năm 1995, tốt nghiệp Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Cô được biết đến từ series hài Kem Xôi , sau đó chuyển hướng sang diễn xuất chuyên nghiệp. Cô tham gia nhiều bộ phim như Đừng bắt em phải quên, Hướng dương ngược nắng, Hãy nói lời yêu, Gara hạnh phúc, Chúng ta của 8 năm sau, Quỳnh búp bê, Gió ngang khoảng trời xanh…