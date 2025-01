Quỳnh Kool chia sẻ về chuyện tình tay ba với B Trần và Huỳnh Anh

Gala chào xuân "Hà Nội trong mắt ta" là chương trình Tết đặc biệt của Đài Hà Nội sẽ lên sóng vào ngày 30/01 (mùng 2 Tết Ất Tỵ 2025). Qua chương trình, khán giả sẽ được nhìn lại một năm nhiều thay đổi bứt phá của Việt Nam và đặc biệt là Thủ đô Hà Nội qua lăng kính của các nhà quản lý văn hoá, báo chí và các nghệ sĩ.

Dàn nghệ sĩ nổi tiếng tham gia gala chào xuân "Hà Nội trong mắt ta".

Tại chương trình, khán giả sẽ được gặp gỡ các khách mời đến từ 2 ê-kíp sản xuất phim là "Hà Nội trong mắt em" và "Mật lệnh hoa sữa" như: NSND Việt Thắng, NSƯT Nguyệt Hằng, NSƯT Kiều Anh, NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Nguyệt Hằng, Xuân Trường, diễn viên Hoàng Xuân, Anh Tuấn, Thu Hằng, Huyền Trang, Đạo diễn Tôn Văn, NSND Trọng Trinh, NSND Minh Hằng, NSƯT Chiều Xuân, NSƯT Đỗ Kỷ, B Trần, Huỳnh Anh, Quỳnh Kool, Việt Bắc, Thanh Tú…

Góp mặt tại gala chào xuân "Hà Nội trong mắt ta", các nghệ sĩ đã chia sẻ những kỷ niệm khó quên về vai diễn, những bí mật chưa được bật mí và hậu trường thực hiện phim, những tình cảm, góc nhìn về Thủ đô Hà Nội yêu dấu.

Cụ thể, nghệ sĩ Hoàng Hải tiết lộ lý do tại sao bay về Hà Nội để tham gia "Mật lệnh hoa sữa", nghệ sĩ Trọng Trinh thì bật mí những chuyện vui khi thủ vai một ông già trong phim "Hà Nội trong mắt em".

Đặc biệt, diễn viên Quỳnh Kool sẽ thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ về chuyện tình tay ba trong phim "Hà Nội trong mắt em" với Huỳnh Anh và B Trần. Trong khi đó, Huỳnh Anh thì bối rối khi nhắc về cô vợ trong phim và cô vợ ngoài đời…

Các diễn viên B Trần, Huỳnh Anh và Quỳnh Kool.

Gala chào xuân "Hà Nội trong mắt ta" cũng sẽ mang tới nhiều màn trình diễn đặc sắc như các bài hát từ 2 bộ phim "Hà Nội trong mắt em" và "Mật lệnh hoa sữa". Các ca sĩ trẻ như Minh Ngọc, Khánh Thy bước ra từ cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội" cũng sẽ có dịp khoe giọng hát trên sóng truyền hình nhân dịp Tết.

Đặc biệt, chương trình sẽ có màn trình diễn thời trang đặc sắc với bộ sưu tập mới của nhà thiết kế - hoa hậu Ngọc Hân.

Bộ sưu tập áo dài mới của Ngọc Hân là những thiết kế được lấy cảm hứng từ tranh của hoạ sĩ Lê Thiết Cương, đặc biệt từ nét dịu dàng, thanh lịch, tao nhã của người con gái Hà thành… với sự tham gia trình diễn của các nghệ sĩ diễn viên trong phim Hà Nội trong mắt em (Huỳnh Anh, Đức Hiếu, Trọng Trinh, Thu Hòa, Thanh Tú, Chiều Xuân, Quỳnh Kool...) và Mật lệnh hoa sữa (Thu Hằng, Lưu Huyền Trang, Hoàng Xuân, Nguyệt Hằng, Đoàn Thu Thủy...) cùng các hoa hậu, người mẫu.

Phần trình diễn thời trang của các nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, gala chào xuân "Hà Nội trong mắt ta" cũng mang đến những góc nhìn đa sắc, đa chiều về thủ đô Hà Nội cùng các khách mời như nhà văn Hoàng Anh Tú, nhạc sĩ Giáng Sol, hoa hậu Nông Thuý Hằng, hoa hậu Ngọc Hân, hoa hậu Sella Trương…

Gala chào xuân "Hà Nội trong mắt ta" do Giám đốc Trung tâm Điện ảnh và Truyền hình Đài Hà Nội Trần Thái Thủy làm tổng đạo diễn với sự dẫn dắt của MC Hạnh An An, anh Chánh Văn Hoàng Anh Tú, MC Mai Tân hứa hẹn sẽ mang tới cho khán thính giả Đài Hà Nội một không khí rộn ràng tràn ngập sắc xuân.