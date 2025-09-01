Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh lên đồ tiểu thư chụp ảnh với chiến sĩ A80, thế này làm gì còn bị chê mặc xấu

Mới đây, nàng WAG Quỳnh Anh vừa chia sẻ bức ảnh kỷ niệm với các chiến sĩ đang tập luyện chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành mừng Đại lễ 2/9. Trong ảnh Quỳnh Anh được khen không ngớt khi trở về với phong cách tiêu thư, diện váy kết hợp cùng giày bệt đơn giản. Hình ảnh này nhanh chóng được dân tình khen ngợi khác hẳn bức ảnh đi tất đen kết hợp với giày thể thao cách đây không lâu.

Hình ảnh mới nhất của Quỳnh Anh được khen ngợi xinh đẹp như tiểu thư

Cách đây vài ngày cô nàng kết hợp váy với tất đen và giày thể thao bị chê tơi tả

Việc bị dân mạng chê quá nhiều, phần lớn bình luận trong lại chỉ trích vấn đề thời trang của Quỳnh Anh và cho rằng cô nàng chỉ đang làm "content" chứ không thể nào có gu thời trang khác lạ đến vậy. Số bình luận tiêu cực ngày càng nhiều khiến vợ Duy Mạnh thậm chí phải khoá bình luận và lên tiếng:

"Mình xin phép khoá bình luận vì quá nhiều bình luận tiêu cực và sai lệch hướng về mình ạ. Tình cảm cho các chú hay hỗ trợ bà con xuất phát từ tấm lòng, không có nhu cầu vụ lợi bản thân. Không muốn sự việc đẩy đi quá xa. Mục đích hướng về sự kiện lớn với 1 trái tim nhỏ bé mong muốn mang lại niềm vui cho bà con. Mình vẫn sẽ tiếp tục cố gắng chia sẻ tấm lòng này đến hết 2/9. Cảm ơn nhiều".

Trước đó, Quỳnh Anh cùng chị gái Huyền Mi và gia đình đã có nhiều hoạt động chia sẻ ý nghĩa trong dịp đại lễ A80. Gia đình cô mở một tạp hoá 0 đồng ở căn nhà 6 tầng mặt phố Nguyễn Thái Học, tổ chức phát kem, bánh mì, nước uống, báo... miễn phí cho bà con.

Duy Mạnh cùng vợ đến thăm các chiến sĩ tập luyện



