Quyết tâm của Đan Mạch có còn kịp?

Một góc đảo Greenland.

Tăng cường quân sự

Kế hoạch của Đan Mạch với Greenland được Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen cho biết hôm 6 tháng 1 khi nói về các nguy cơ từ bên ngoài nhằm vào hòn đảo chiến lược này.

"Chúng tôi sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở Greenland, nhưng chúng tôi cũng sẽ chú trọng hơn nữa vào việc tổ chức các cuộc tập trận và tăng cường sự hiện diện của NATO…", đài truyền hình TV2 của Đan Mạch dẫn lời ông Poulsen.

Bộ trưởng quốc phòng Đan Mạch cho biết thêm rằng Đan Mạch cũng như Greenland đều là thành viên của NATO.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Đan Mạch cho biết Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội sẽ tổ chức một cuộc họp để thảo luận về quan hệ Đan Mạch - Mỹ với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao Lars Lokke Rasmussen và ông Poulsen.

Sau cuộc can thiệp quân sự của Mỹ vào Venezuela, Katie Miller, vợ của Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, đã đăng một hình ảnh trên X với bản đồ Greenland được tô màu cờ Mỹ, kèm chú thích "sớm thôi".

Đáp lại, Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ Jesper Moller Sorensen cho biết Copenhagen mong muốn sự tôn trọng đối với toàn vẹn lãnh thổ của vương quốc. Đại sứ Sorensen gọi hình ảnh đó là thiếu tôn trọng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố Greenland nên trở thành một phần của Mỹ, viện dẫn tầm quan trọng chiến lược của nó đối với an ninh quốc gia và sự hiện diện của NATO ở Bắc Cực. Ông cũng gọi Canada là tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Những phát biểu của ông Trump đã khiến các đồng minh lo ngại.

Kho vũ khí bỏ trống

Theo thông tấn Anh, giữa quyết tâm tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland của Đan Mạch và chuyện có thể bảo vệ được hòn đảo này trước các thế lực bên ngoài hay không lại là chuyện khác.

Bởi Đan Mạch đã dọn gần như sạch kho vũ khí của mình với số lượng lên tới 100% một số loại vũ khí nhất định để trang bị cho Kiev, bao gồm:

19 chiếc F-16 (chiếm hơn 60% phi đội của Đan Mạch); Tất cả 19 (100%) pháo tự hành CAESAR có trong trang bị; Ít nhất 30 trong số 195 xe tăng Leopard 1A5 và 14 trong số 107 xe tăng Leopard 2A4; Hơn 50 trong số 125 xe bọc thép chở quân M113.

Cùng với đó còn có 500 tên lửa phòng không vác vai Stinger, 2.700 vũ khí chống tăng LAW; Hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon; xe chiến đấu bộ binh Marder, thiết bị kỹ thuật radar; máy bay không người lái; vũ khí nhỏ và đồ dùng của binh lính, từ quân phục đến bệnh viện dã chiến, thùng đựng đồ sống và sơ cứu.

Đan Mạch chỉ có 130 nhân viên dân sự và quân sự đóng quân thường trực tại Bộ Tư lệnh Bắc Cực chung ở Nuuk, cùng với Phi đội 1 của Hải quân Hoàng gia Đan Mạch với bốn tàu tuần tra Thetis và ba tàu tuần tra lớp Knud Rasmussen, một máy bay tuần tra hàng hải Challenger 604 và 14 lính biệt kích tuần tra xe trượt tuyết Sirius bảo vệ Greenland.

Hiện nay 2 tỷ đô la tiền đầu tư an ninh bổ sung đã được lên kế hoạch nhưng vẫn chưa được triển khai.

Nhà máy sản xuất đạn dược duy nhất của Đan Mạch, Denex, dự kiến sẽ không hoạt động trở lại cho đến năm 2027, khiến nhà máy này phải phụ thuộc vào các đồng minh, bao gồm cả Mỹ, để bổ sung kho vũ khí đã cạn kiệt cho đến lúc đó.

Trong một kịch bản chiến tranh không cân xứng chống lại một cường quốc vượt trội như Mỹ, Đan Mạch sẽ cần nhiều vũ khí nhỏ, di động (giống như những vũ khí mà nước này đã cung cấp cho Ukraine) và càng nhiều thiết bị hỗ trợ càng tốt.

Thông tấn Anh dẫn lời một quan chức Đan Mạch cho biết: "Ai biết rằng việc sử dụng khả năng phòng thủ của chúng tôi trong một cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở Ukraine chống lại Nga có thể đi kèm với những rủi ro nghiêm trọng đến vậy".

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Poulsen vẫn quyết tâm: "Chúng ta đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng liên quan tới chính sách an ninh. Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch đánh giá rằng các mối đe dọa ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương đã tồi tệ hơn nhiều, do đó chúng ta phải tăng đáng kể hiện diện quân sự tại đây".