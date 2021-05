Xử phạt Youtuber Duy Nến vì đăng tin sai sự thật Hà Nội bị phong tỏa

Hôm nay, ngày 10/5, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xử phạt 12,5 triệu đồng với Youtuber Duy Nến vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook liên quan đến dịch Covid-19.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội phát hiện trang Facebook Hà Nội Phố của Duy Nến đã đăng tải clip đường phố Hà Nội kèm theo đoạn nội dung: "Hà Nội Phố Thông Thoáng Trong Ngày Đầu Phong Tỏa". Đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận.

Video này được đăng vào ngày 04/5 và đã thu hút được gần 20.000 lượt xem trên YouTube, 1.600 lượt like và gần 700 lượt bình luận trên Facebook.



Thông tin giả về việc Hà Nội phong tỏa được đăng trên trang fanpage Hà Nội Phố của YouTuber Duy Nến.

Cụ thể, theo công điện mới nhất của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 3/5/2021, bắt đầu từ 17h30 ngày 3/5, Hà Nội tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo, tạm dừng hoạt động các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè.

Công điện cũng nêu rõ, các nhà hàng ăn uống phục vụ trong nhà cần thực hiện việc khử khuẩn, giãn cách tối thiểu 1m giữa người với người hoặc có tấm chắn giữa các vị trí. Điều này cũng có nghĩa, các hàng quán trong nhà vẫn được hoạt động bình thường và hoàn toàn không có việc Hà Nội phong tỏa như YouTuber Duy Nến đã chia sẻ.

Anh Trần Văn Duy làm việc tại cơ quan công an

Ngay sau khi đăng tải, status của YouTuber Duy Nến đã có nhiều người nhận ra đây là tin sai sự thật và để lại bình luận thể hiện sự bức xúc vì hành vi này. YouTuber Duy Nến sau đó đã thay đổi cụm từ “phong tỏa” thành “phòng dịch” nhưng không hề đính chính lại thông tin đã đăng với hàng trăm nghìn người theo dõi.

Tiến hành xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố đã làm rõ chủ tài khoản là anh Trần Văn Duy (SN 1982; trú tại Hoàng Mai, Hà Nội). Tại cơ quan Công an, anh Duy đã thừa nhận việc đăng tải thông tin không đúng sự thật và cam kết không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Ngày 10/5, Công an Thành phố đã chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với anh D theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về hành vi "Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử đưa thông tin sai sự thật".

Trước đó, ngày 3/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Nam phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với trường hợp đăng thông tin sai sự thật liên quan dịch COVID-19 trên mạng Facebook.

Cụ thể, tài khoản Facebook “P.L” của chị Phạm .T.L. (SN 1990) trú ở phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý (Hà Nam) bình luận với một số tài khoản trên mạng xã hội Facebook liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bình Lục (Hà Nam) tối 01/5 là sai sự thật.



Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Nam đã mời chủ tài khoản Facebook trên đến làm việc, yêu cầu chị Phạm. T.L. gỡ bỏ thông tin sai sự thật, cam kết không tái phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị về hành vi trên.