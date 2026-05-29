Quyết định truy nã Trần Mạnh Hùng SN 1986

Quyết định truy nã Nguyễn Văn Quang và Trần Mạnh Hùng

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Quang, SN 1986, trú tại TDP Tràng Cát, phường Hải An, thành phố Hải Phòng và Trần Mạnh Hùng, SN 1986, trú tại 27/124 Lạch Tray, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự. Hiện tại Nguyễn Văn Quang và Trần Mạnh Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương nơi cư trú.

Bộ luật Hình sự quy định người phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Khoản 2 Điều 201, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm; đây là hành vi phạm tội ít nghiêm trọng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên kêu gọi Nguyễn Văn Quang và Trần Mạnh Hùng sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hiện cơ quan điều tra đang phối hợp với các cơ quan tố tụng hoàn tất hồ sơ để kết luận điều tra, đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt bị can theo quy định. Trường hợp bị can tiếp tục bỏ trốn khi bị xét xử vắng mặt đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền tự bào chữa, đồng thời không được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng truy nã, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên qua số điện thoại 0949222823 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý. Mọi thông tin cá nhân của người cung cấp sẽ được bảo mật theo quy định.