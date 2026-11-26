Toàn văn Quyết định số 106/2026/QĐ-UBND về việc quy định phân cấp quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP Đồng Nai. Quyết định này có hiệu lực từ 10/11/2026.

Ngày 30/10/2026, Uỷ ban nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành Quyết định số 106/2026/QĐ-UBND về việc quy định phân cấp quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai.

Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định việc phân cấp thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cho các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) thành phố, UBND xã, phường (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) trên địa bàn thành phố.

Đối tượng áp dụng

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố (sau đây gọi là Sở); các tổ chức hành chính khác thuộc UBND thành phố (sau đây gọi là tổ chức hành chính khác);

- UBND cấp xã;

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố; đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, thuộc tổ chức hành chính khác, thuộc UBND cấp xã; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục thuộc Sở, thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố.

Nguyên tắc phân cấp

1. Bảo đảm các nguyên tắc theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm; sự thống nhất, thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

3. Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý bộ máy, vị trí việc làm.

4. Phân cấp phải gắn liền với kiểm tra, giám sát, nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời những hạn chế hoặc vi phạm.

Phân cấp quản lý

1. Phân cấp cho các Sở, tổ chức hành chính thuộc UBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, thuộc tổ chức hành chính khác được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 26 Nghị định số 299/2026/NĐ-СР quy định tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Quyết định phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm và tỷ lệ viên chức bố trí theo bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm viên chức (trừ các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên, tổ chức khoa học và công nghệ).

2. Phân cấp cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố quyết định phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm và tỷ lệ viên chức bố trí theo bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

3. Phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Quyết định phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm và tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm của các phòng chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp xã.

b) Quyết định phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm và tỷ lệ viên chức bố trí theo bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã (trừ các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên vàchi đầu tư, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên, tổ chức khoa học và công nghệ) theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ 10/11/2026.

Toàn văn Quyết định số 106/2026/QĐ-UBND về việc quy định phân cấp quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP Đồng Nai