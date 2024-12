Quyết định lịch sử của ông Putin: 1 ngành tăng kỷ lục 14 lần, phương Tây kinh ngạc về tên lửa Nga

Quyết định lịch sử

Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 16/12 đưa tin, trong bộ phim "Lords of the Sky" phát sóng trên kênh truyền hình Channel One nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập các cục thiết kế máy bay Sukhoi và Mikoyan, ông Sergei Chemezov – Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec của Nga đã nói về quyết định lịch sử của Tổng thống Vladimir Putin.

Theo đó, vào những năm 1990, ngành công nghiệp quốc phòng Nga – bao gồm cả các doanh nghiệp sản xuất máy bay – đã ở bên bờ vực phá sản. Nhân viên quốc phòng không có việc làm, phải đi xây hàng rào, nhiều người giàu kinh nghiệm rời khỏi các doanh nghiệp.

Giới nghiên cứu ước tính rằng, các doanh nghiệp quốc phòng Nga đã mất tới 2-2,5 triệu nhân viên trong giai đoạn 1992-1996.

Ông Putin đã đưa ra quyết định lịch sử để cứu các doanh nghiệp quốc phòng Nga khỏi bờ vực. Ảnh: Reuters

Lúc này, ông Putin đã đưa ra một quyết định quan trọng: Hợp nhất các doanh nghiệp quốc phòng thành các tập đoàn nhà nước.

Đây là một quyết định mang tính bước ngoặt, cứu một loạt danh nghiệp quốc phòng Nga khỏi vực thẳm, mang tới "cuộc lột xác ngoạn mục" cho lĩnh vực xương sống của nước Nga, đồng thời tạo nền móng vững chắc cho phép nước Nga tiến hành các hoạt động quân sự hiện nay.

"Nếu vào những năm 2000, Tổng thống Vladimir Vladimirovich Putin của chúng ta không đưa ra quyết định hợp nhất tất cả các doanh nghiệp quốc phòng còn lại – bao gồm cả các doanh nghiệp sản xuất máy bay – thành các tập đoàn nhà nước – thì có lẽ chúng ta sẽ rất khó tiến hành bất cứ hoạt động quân sự nào ngày nay" - Ông Chemezov nói.

Rostec được ông Putin ký quyết định thành lập năm 2007. Một năm sau, hơn 400 doanh nghiệp quốc phòng đã được chuyển giao cho Rostec quản lý, trong đó có 148 doanh nghiệp đang trong tình trạng khủng hoảng, 28 doanh nghiệp phá sản, 44 doanh nghiệp không hoạt động hoặc mất tài sản.

Từ đây, quá trình tái cấu trúc và hợp nhất các doanh nghiệp được bắt đầu, các dự án mới được triển khai. Hiện nay, Rostec là tập đoàn công nghệ lớn nhất của Nga, hợp nhất khoảng 800 tổ chức nghiên cứu khoa học và sản xuất.

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã có được nền tảng vững chắc để phát triển các loại vũ khí tiên tiến. Hiện tỷ trọng các hệ thống hiện đại trong lực lượng hàng không vũ trụ Nga là 85%, trong bộ 3 hạt nhân là 95%.

Ngày 14/12/2023, tại cuộc họp báo thường niên cuối năm, khi nhận được câu hỏi "Nếu có cơ hội, ông sẽ gửi gắm điều gì với bản thân mình năm 2000?", ông Putin trả lời: "Tôi sẽ nói với chính mình rằng 'Đồng chí Putin, đồng chí đang đi đúng hướng'".

Sản lượng vũ khí Nga đã tăng kỷ lục trong thời gian qua. Ảnh: Reuters

Con số kỷ lục

Theo RIA Novosti, tháng 10 vừa qua, Tổng thống Putin tuyên bố, kinh nghiệm của các lực lượng vũ trang Nga, cũng như năng lực ngày càng tăng của tổ hợp công nghiệp quân sự, đã trở thành nền tảng cho sự thành công của quân đội Nga.

Trước đó, trong cuộc họp với ban quản lý tổ hợp công nghiệp – quốc phòng Nga tháng 5 năm nay, ông Putin thông báo, các doanh nghiệp quốc phòng Nga đã tăng sản lượng đạn dược lên 14 lần và sản lượng vũ khí bọc thép lên 3,5 lần.

"Sản lượng của chúng ta đã tăng trưởng trong vòng 1 năm rưỡi đến 2 năm qua – trong suốt chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) tại Ukraine. Từ năm 2021 đến năm 2023, những con số này liên tục thay đổi, chúng đang tăng lên" – Ông Putin lưu ý.

Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh tăng 22 lần, sản lượng thiết bị tác chiến điện tử (EW) tăng 14 lần, sản lượng phương tiện quân sự tăng 7 lần, sản lượng trang thiết bị bảo vệ, áo giáp cá nhân tăng 6 lần và sản lượng máy bay không người lái tăng 4 lần.

"Đây là tốc độ tốt, sản lượng lớn. Tôi muốn cảm ơn các bạn đã giúp nước Nga giải quyết những nhiệm vụ quy mô lớn như vậy" – Ông Putin nhấn mạnh.

Phương Tây thừa nhận sản lượng vũ khí Nga tăng chóng mặt

Hãng tin NBC News (Mỹ) hồi tháng 6 năm nay dẫn báo cáo của Viện Royal United Services (RUSI, Anh) thừa nhận, các lệnh trừng phạt của phương Tây đã không thể làm suy yếu hoạt động sản xuất vũ khí của Nga. Moscow thậm chí còn "xoay sở thành công" để tăng cường sản xuất các loại vũ khí quan trọng thúc đẩy cuộc chiến chống Ukraine.

RUSI viện dẫn số liệu cụ thể cho biết, vào năm 2021, trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nước này sản xuất 56 tên lửa hành trình Kh-101 mỗi năm. Thế nhưng đến năm 2023, tức là chỉ trong vòng 3 năm, Nga đã sản xuất tổng cộng 460 tên lửa hành trình loại này.

Anh-Mỹ kinh ngạc về số lượng tên lửa mà Nga có thể sản xuất để phục vụ cuộc chiến ở Ukraine. Ảnh: NBC News

Kho tên lửa đạn đạo Iskander của Nga cũng tăng đáng kể, từ 50 tên lửa trước cuộc xung đột lên 180 tên lửa năm 2023, mặc dù Nga đã bắn một số lượng lớn tên lửa trên chiến trường.

Để sản xuất đạn dược cho tên lửa và máy bay không người lái, Nga phải phụ thuộc vào các thiết bị vi điện tử nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng các biện pháp của Mỹ và châu Âu đã không ngăn chặn được việc Moscow tiếp cận các linh kiện điện tử đó.

Moscow đã duy trì nguồn cung dồi dào từ một công ty của Ireland. Loại ăng-ten do công ty này cung cấp được sử dụng trong các bộ dụng cụ cho bom lượn.

Theo RUSI, việc mở rộng sản xuất vũ khí của Nga là bằng chứng rõ ràng cho thấy hàng nghìn lệnh trừng phạt của phương Tây không hiệu quả.

"Bất chấp những nỗ lực của giới chức phương Tây nhằm phá vỡ sản lượng công nghiệp-quân sự của Nga, vẫn chưa có nhiều kết quả thu được" - Báo cáo của RUSI kết luận.