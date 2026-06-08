Quyết định khởi tố tài xế xe bơm bê tông Nguyễn Duy Thành

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Duy Thành là người trực tiếp vận hành xe bơm bê tông nhưng đã không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.

Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 8/6/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Thành (sinh năm 1989, trú tại xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động” theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 09 giờ 30 phút ngày 05/4/2026, tại một công trình xây dựng nhà ở thuộc thôn Lộc Nội, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm một người tử vong.

Theo tài liệu điều tra, thời điểm xảy ra vụ việc, nhóm công nhân đang tiến hành đổ và đầm bê tông phần móng nhà. Xe bơm bê tông mang biển kiểm soát 38H-049.04 do Nguyễn Duy Thành điều khiển đang thực hiện bơm bê tông thì chân chống thủy lực phía trước bên trái của xe bị sụt lún, khiến cần bơm mất cân bằng, đổ gục xuống và va chạm vào đầu, cơ thể của một công nhân đang làm việc phía dưới, dẫn đến tử vong.

Nguyễn Duy Thành tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Hà Tĩnh Nguyễn Duy Thành tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Duy Thành là người trực tiếp vận hành xe bơm bê tông nhưng đã không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất. Cụ thể, Thành không mở tối đa, hoàn toàn các chân chống thủy lực trước khi vận hành xe; đồng thời không thực hiện các biện pháp gia cố, tăng diện tích bề mặt nền đỡ bằng thảm đỡ, gỗ vuông hoặc thép tấm mặc dù khu vực đặt xe có nền đất yếu, khả năng chịu lực thấp. Những vi phạm trên đã dẫn đến việc chân chống thủy lực bị sụt lún, làm cần bơm đổ gục và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 04/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Thành về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.