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Quyết định khởi tố hình sự Giám đốc Phùng Văn Tuấn và kế toán Nguyễn Thị Thu Hà

Chi Chi
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Phùng Văn Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1987) làm việc tại Công ty TNHH Tuấn Linh 89.

Mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 5 bị can về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn".

Vụ án tiếp tục được điều tra nhằm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, góp phần đấu tranh, ngăn chặn các hành vi gian lận về hóa đơn, trốn thuế và bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh.

Ngày 31/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn", quy định tại khoản 1 Điều 203 Bộ luật Hình sự.Các bị can gồm: Phùng Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Linh 89 (trước đây là Công ty TNHH MTV Tuấn Linh Vĩnh Phúc); Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1987), kế toán Công ty TNHH Tuấn Linh 89; Nguyễn Văn Phôi (sinh năm 1978), công nhân phụ trách sửa chữa máy công trình của Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân; Đặng Thành Công (sinh năm 1990), kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân và Lê Thu Trang (sinh năm 1991).

Các bị can đều cư trú tại các tỉnh, thành phố phía Bắc.Kết quả điều tra bước đầu xác định, Phùng Văn Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà đã liên hệ mua bán trái phép 25 hóa đơn giá trị gia tăng xuất cho Công ty TNHH Tuấn Linh 89 với tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn hơn 1,939 tỷ đồng. Trong đó, giá trị tiền hàng hơn 1,790 tỷ đồng và tiền thuế giá trị gia tăng hơn 149 triệu đồng.

Quyết định khởi tố hình sự Giám đốc Phùng Văn Tuấn và kế toán Nguyễn Thị Thu Hà - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra thi hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Phùng Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Linh 89. Ảnh: CA Phú Thọ

Trong số 25 hóa đơn trên, có 16 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Thương mại Hiếu Diệp do bị can Châu Ngọc Lâm điều hành bán trái phép và 9 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại An Bình Group do bị can Nguyễn Thị Hồng Mai điều hành bán trái phép.

Đối với Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Phôi, Đặng Thành Công và Lê Thu Trang đã thực hiện hành vi mua bán trái phép 17 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Thương mại Hiếu Diệp xuất cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân, với tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn hơn 230 triệu đồng. Trong đó, giá trị tiền hàng hơn 213 triệu đồng và tiền thuế giá trị gia tăng hơn 17 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo, hóa đơn là chứng từ quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế. Mọi hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép nhằm hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ, kê khai khống chi phí hoặc thực hiện các hành vi gian lận thuế đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn và nghĩa vụ thuế; tuyệt đối không vì lợi ích trước mắt mà thực hiện hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

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