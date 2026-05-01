Công an tỉnh Thái Nguyên ngày 01/5/2026 cho biết, ngày 30/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Ba (sinh năm 1984, trú tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 1, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Tích Lương phát hiện tại địa bàn xuất hiện đối tượng có biểu hiện giả danh cán bộ Công an, cán bộ công chức xã, phường để tiếp cận các cơ sở kinh doanh, nhất là các cửa hàng thu mua phế liệu để thực hiện hành vi lừa đảo. Đáng chú ý, đối tượng không mặc trang phục của lực lượng Công an mà sử dụng trang phục thường dùng rồi tự xưng là cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ.

Sau đó, lợi dụng sự chủ quan, thiếu cảnh giác của một số chủ cơ sở trong việc chấp hành quy định về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đưa ra thông tin không đúng sự thật như yêu cầu hoàn thiện hồ sơ an ninh, trật tự (ANTT), PCCC hoặc thông báo sắp có đoàn kiểm tra, từ đó yêu cầu đưa tiền để “lo thủ tục”.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Ba - Ảnh: Công an Thái Nguyên

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Công an phường Tích Lương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên tập trung xác minh, truy xét. Qua điều tra, lực lượng Công an xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Nguyễn Ngọc Ba và tiến hành triệu tập đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Ngọc Ba khai nhận do lười lao động, đã nảy sinh ý định lừa đảo. Với thủ đoạn giả danh cán bộ Công an hoặc cán bộ cơ sở, Ba đưa ra các thông tin gian dối liên quan đến việc kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ ANTT và PCCC đã khiến các bị hại tin tưởng và giao tiền để chiếm đoạt.Bằng phương thức trên, trong các ngày 15, 16 và 17/4/2026, tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Ngọc Ba đã đến 9 cửa hàng thu mua phế liệu, thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 11,7 triệu đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.