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Quyết định khởi tố Chủ Công ty dược phẩm Đặng Thiên Hương SN 1992 trong vụ án Ngân 98

Chi Chi (Tổng hợp)
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Đặng Thiên Hương là chủ công ty cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98).

Báo Công an TP.HCM chiều 1/10 đưa tin, mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã truy xét và xác định nguồn cung cấp hàng hóa là thực phẩm giảm cân, có chứa chất cấm cho Ngân 98 là Đặng Thiên Hương (sinh năm 1992, thường trú phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) – Chủ Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla, cụ thể:

Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, Đặng Thiên Hương đã sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Ngoài Ngân 98, Hương còn sản xuất, buôn bán hàng hóa cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác.

Quyết định khởi tố Chủ Công ty dược phẩm Đặng Thiên Hương SN 1992 trong vụ án Ngân 98 - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt. Ảnh: Thông tin Chính Phủ

Theo Thanh Niên, ngày 30/09/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân 98.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra liên quan đến việc kinh doanh thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm của Ngân 98 và Đặng Thiên Hương, đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp có buôn bán thực phẩm giảm cân với Ngân 98 và Đặng Thiên Hương thì đề nghị đến Cơ quan điều tra để trình báo để được xem xét theo quy định.

Khuyến cáo: Sibutramine đã bị cấm sử dụng vì có nguy cơ gây tai biến tim mạch, đột quỵ. Phenolphthalein là chất có nguy cơ gây ung thư. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, nhất là các gói viên "tặng kèm" không nhãn mác, không công bố.

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