Quyết định khởi tố cán bộ đất đai Trần Thị Dịu sinh năm 1994

Chi Chi |

Trần Thị Dịu bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gần đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố Trần Thị Dịu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cuối năm 2024, Trần Thị Dịu (sinh năm 1994, trú tại chung cư Newlife, tổ 4, khu 5B, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) đã sử dụng thủ đoạn gian dối khi tự giới thiệu bản thân là cán bộ công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hạ Long, có khả năng làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là “sổ đỏ”).

Quyết định khởi tố cán bộ đất đai Trần Thị Dịu - Ảnh 1.

Trần Thị Dịu tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Quảng Ninh

Tin tưởng vào thông tin trên, chị N.T.T (sinh năm 1985, trú tại tổ 7, khu 7, phường Bãi Cháy) và anh B.V.H (sinh năm 1982, trú tại tổ 8B, khu 7, phường Bãi Cháy) đã nhờ Trần Thị Dịu đứng ra làm thủ tục xin cấp sổ đỏ. Dịu đồng ý và đưa ra nhiều khoản chi phí không có thật, yêu cầu chị T. và anh H. chuyển tiền để chiếm đoạt.

Không dừng lại ở đó, trong quá trình nhận làm sổ đỏ cho chị T., Dịu tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng xin việc làm, đồng thời tự giới thiệu đang kinh doanh du lịch để kêu gọi góp vốn. Do tin tưởng, chị T. đã nhiều lần chuyển tiền cho Dịu để nhờ xin việc cho chồng và góp vốn kinh doanh du lịch.

Tổng số tiền Trần Thị Dịu đã nhận từ chị T. và anh H. lên đến gần 1.000.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên sau đó bị Dịu sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân, không còn khả năng hoàn trả cho các bị hại.

