"Quyết định đúng đắn nhất là sang Việt Nam chụp ảnh cưới": Bộ ảnh tại khu chợ cũ của cặp đôi Thái Lan gây bão khắp quốc tế

Không cần đến phim trường, cặp đôi người Thái Lan chọn chính những góc phố đời thường, khu chợ cũ và Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM làm bối cảnh chụp ảnh cưới. Thành quả khiến cả cư dân mạng Việt lẫn Thái liên tục để lại lời khen và hỏi xin địa chỉ.

Giữa rất nhiều lựa chọn chụp ảnh cưới trong khu vực, một cặp đôi đến từ Thái Lan lại quyết định sang TP.HCM để lưu giữ khoảnh khắc trọng đại. Không chỉ khiến nhiều người thích thú, đoạn video hậu trường của họ còn vô tình trở thành "quảng cáo miễn phí" cho dịch vụ chụp ảnh cưới và những góc phố đậm chất điện ảnh của Việt Nam.

TikToker người Thái Lan Mint (@burntdumplingg) với gần 75.000 lượt theo dõi mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại hậu trường buổi chụp ảnh cưới tại TP.HCM. Cô hào hứng chia sẻ: "Tôi nghĩ đi chụp ảnh cưới ở Việt Nam là sự lựa chọn đúng đắn. Tôi rất thích".

Bộ ảnh cưới của TikToker người Thái Lan Mint (@burntdumplingg) thu hút sự chú ý của dân mạng

Dù chỉ là những thước phim ngắn phía sau ống kính, người xem vẫn dễ dàng cảm nhận được sự đầu tư chỉn chu của buổi chụp. Từ trang phục, phụ kiện, make-up đến cách ekip hỗ trợ cô dâu chú rể đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong suốt video, cặp đôi liên tục thay đổi ba concept khác nhau và không ngừng xuýt xoa "đẹp quá", "dễ thương" mỗi khi xem lại thành quả.

Đặc biệt, những bối cảnh quen thuộc của TP.HCM như các con phố, khu chợ hay bảo tàng hiện lên đầy chất thơ qua góc máy, khiến không ít cư dân mạng Việt Nam bất ngờ. Nhiều người Thái Lan cũng bày tỏ sự thích thú, liên tục hỏi địa chỉ studio và địa điểm chụp sau khi xem video.

Chia sẻ với chúng tôi, anh An Duy - đại diện Tiệm Ảnh Cưới Cổ Tích, đơn vị thực hiện bộ ảnh cho biết cặp đôi biết đến studio thông qua Instagram và TikTok. Studio vốn được nhiều khách hàng yêu thích nhờ những bộ ảnh cưới theo phong cách retro, giàu màu sắc hoài niệm và có tính kể chuyện.

Theo chia sẻ từ cặp đôi người Thái, lý do khiến họ quyết định sang TP.HCM chụp ảnh cưới chính là vì yêu thích phong cách mà studio theo đuổi. Với họ, những khu chợ cũ, con hẻm nhỏ và nhịp sống đời thường của thành phố tạo nên một phông nền rất riêng, vừa mang nét hoài cổ, vừa giữ được cảm giác chân thật, gần gũi.

Những bối cảnh quen thuộc của TP.HCM như các con phố, khu chợ hay bảo tàng hiện lên đầy chất thơ qua góc máy

Chợ Phùng Hưng - góc hoài niệm giữa lòng thành phố

Bộ ảnh lần này được thực hiện chủ yếu tại chợ Phùng Hưng (quận 5 cũ). Đây là địa điểm sở hữu nhiều góc chụp đậm dấu ấn thời gian, rất phù hợp với tinh thần retro mà cặp đôi mong muốn.

Theo anh An Duy, trong suốt buổi chụp, ekip không quá đặt nặng việc tạo dáng mà chủ yếu để cô dâu chú rể tương tác với nhau một cách tự nhiên. Cả hai liên tục cười đùa, trò chuyện và tận hưởng hành trình khám phá TP.HCM, nhờ vậy những khoảnh khắc ghi lại đều rất chân thực và giàu cảm xúc.

Không chỉ nổi tiếng với giới trẻ TP.HCM, chợ Phùng Hưng từ lâu còn là một trong những địa điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn để chụp ảnh Tết, ảnh thời trang hay ảnh cưới. Khu chợ gây ấn tượng bởi những dãy nhà mang gam màu rực rỡ, biển hiệu cũ kỹ, các quầy bán há cảo, dimsum lâu năm cùng nhịp sống tấp nập đặc trưng của khu Chợ Lớn. Tất cả tạo nên khung cảnh đậm chất phim TVB xưa, pha chút vintage, giúp mỗi bức ảnh đều mang màu sắc điện ảnh mà không cần dàn dựng quá nhiều.

Chợ Phùng Hưng là địa điểm sở hữu nhiều góc chụp đậm dấu ấn thời gian, rất phù hợp với tinh thần retro mà cặp đôi mong muốn.

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM - bối cảnh "đắt giá" cho bộ ảnh cưới

Ngoài concept retro tại chợ Phùng Hưng, cặp đôi còn thực hiện thêm hai bộ ảnh khác, gồm một concept tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và một concept với chiếc xe cổ màu hồng nổi bật.

"Điều mình khá ấn tượng là dù là người Thái Lan nhưng hai bạn rất hào hứng khám phá và đưa những nét văn hóa, kiến trúc đặc trưng của Việt Nam vào chính bộ ảnh cưới của mình", anh An Duy chia sẻ.

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM là địa điểm chụp ảnh cưới yêu thích của nhiều cặp đôi

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM cũng là một trong những địa điểm chụp ảnh cưới quen thuộc của nhiều cặp đôi Việt. Được thành lập năm 1987 và mở cửa từ năm 1992, đây là công trình văn hóa mang đậm giá trị lịch sử, nghệ thuật và kiến trúc của thành phố.

Tòa nhà gây ấn tượng với phong cách kiến trúc Đông Dương, kết hợp hài hòa giữa vẻ cổ điển phương Tây và nét Á Đông truyền thống. Những ô cửa kính màu, cầu thang xoắn, hành lang dài với hàng cột cổ kính, nền gạch hoa cùng các ban công nhìn ra phố tạo nên hàng loạt góc chụp đầy chất nghệ thuật. Bên cạnh không gian trưng bày, khuôn viên sân vườn và các gian phòng cổ điển cũng mang đến nhiều lựa chọn sáng tạo cho các bộ ảnh cưới.

Ngày càng nhiều cặp đôi quốc tế chọn TP.HCM để chụp ảnh cưới

Theo đại diện studio, đây không phải là cặp đôi nước ngoài đầu tiên tìm đến Tiệm Ảnh Cưới Cổ Tích. Trước đó, studio cũng từng đồng hành cùng nhiều khách hàng đến từ Mỹ và nhiều quốc gia châu Á.

Theo đại diện studio, trước đó đã có nhiều cặp đôi nước ngoài tìm đến Việt Nam để chụp ảnh cưới

Xu hướng này cho thấy phong cách chụp ảnh cưới retro tại TP.HCM đang ngày càng thu hút khách quốc tế. Bên cạnh việc sở hữu một bộ ảnh khác biệt, nhiều cặp đôi còn xem đây là dịp để khám phá những góc rất đặc trưng của thành phố - từ các khu chợ lâu đời, con hẻm cũ, công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử cho đến nhịp sống bình dị của người dân địa phương. Chính những yếu tố ấy đã tạo nên sức hút riêng, biến TP.HCM trở thành điểm đến mới cho những bộ ảnh cưới mang đậm tính trải nghiệm và kể chuyện.

Ảnh: NVCC