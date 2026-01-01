Quyết định của Lisa (BLACKPINK) bị cả MXH tấn công

Sáng 12/1 theo giờ Việt Nam, không khí của làng giải trí Hollywood nóng lên lên khi lễ trao giải Golden Globe Awards 2026 (Quả Cầu Vàng) chính thức diễn ra tại Mỹ. Sự kiện điện ảnh - truyền hình danh giá bậc nhất Hollywood nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với sự góp mặt của loạt tên tuổi quyền lực như Selena Gomez, Dakota Fanning - Elle Fanning, Jennifer Lopez, Julia Roberts, Ariana Grande, Jenna Ortega, Joe Alwyn, George Clooney...Giữa rừng sao đình đám, Lisa (BLACKPINK) vẫn nổi bật và là cái tên được công chúng đặc biệt quan tâm tại lễ trao giải năm nay.

Lisa không theo đuổi phong cách hở bạo thường thấy mà lựa chọn thiết kế đen xuyên thấu tinh tế, vừa kín đáo vừa gợi cảm. Xuất hiện trên thảm đỏ, nữ idol có màn “chạm trán” với Getty Images, được mệnh danh là “ống kính hung thần” của giới nghệ sĩ, và gây bất ngờ khi hoàn toàn làm chủ khung hình, tạo nên khoảnh khắc được đánh giá là “chặt đẹp” không góc chết.

Lisa chấp mọi cam thường của Getty Images tại Quả Cầu Vàng (Ảnh: Getty Images)

Sau phần thảm đỏ, Lisa tiếp tục gây chú ý khi biến hình để đảm nhận vai trò khách mời trao giải. Trong bộ trang phục sequin ôm sát, nữ idol khoe trọn vóc dáng đồng hồ cát hoàn mỹ. Dưới ống kính Quả Cầu Vàng 2026, Lisa ghi điểm tuyệt đối với visual rạng rỡ, thậm chí còn có màn đọ sắc ngang tài ngang sức với Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra.

Lisa đọ sắc ngang tài ngang sức với Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi dành cho nhan sắc và phong độ của Lisa tại một trong những sự kiện danh giá nhất nhì Hollywood, sự xuất hiện của cô cũng kéo theo không ít tranh cãi. Trên mạng xã hội, một bộ phận netizen đặt nghi vấn rằng việc Lisa được mời tham dự và trao giải tại Quả Cầu Vàng là nhờ “đi cửa sau”, liên quan đến tin đồn hẹn hò giữa cô và Frédéric Arnault, doanh nhân trẻ thuộc gia tộc tài phiệt Arnault của Pháp.

Nhiều bình luận cho rằng Lisa có mặt tại Quả Cầu Vàng không phải nhờ năng lực hay sức ảnh hưởng cá nhân, mà là nhờ sự hậu thuẫn từ bạn trai tin đồn. Thậm chí, một số ý kiến còn quy chụp rằng mọi bước tiến gần đây của nữ idol tại thị trường Âu Mỹ đều xuất phát từ mối quan hệ này, thay vì ghi nhận hành trình hoạt động bền bỉ của cô với tư cách một nghệ sĩ toàn cầu.

Một số bình luận của netizen:

- Cô Lisa này lại ô dù từ bạn trai chứ gì.

- Đến tạo dáng vài kiểu, phát biểu vài câu là xong một ngày.

- Hiểu tiền của của anh bạn trai đầu tư vào đâu rồi đó.

- Ai mà chả biết lý do Lisa được xuất hiện ở Quả Cầu Vàng.

- Có bạn trai tài phiệt là đặc quyền ngập tràn vậy đó.

Những lập luận trên nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ và khán giả trung lập. Nhiều ý kiến cho rằng việc Lisa được mời tham dự Lễ trao giải không phải là điều quá bất ngờ, khi cô là thành viên của BLACKPINK - nhóm nhạc nữ có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới, đồng thời đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất với dự án quốc tế The White Lotus. Mùa giải năm nay The White Lotus nhận được nhiều đề cử, nên việc Lisa xuất hiện là đương nhiên. Việc Lisa xuất hiện tại các sự kiện lớn được xem là kết quả của quá trình xây dựng hình ảnh cá nhân lâu dài của sự nỗ lực và chăm chỉ làm việc, chứ không đơn thuần là “đặc quyền” từ một mối quan hệ tình cảm.

Lisa và bạn trai tài phiệt là mồi câu drama suốt thời gian qua (Ảnh: Getty Images)

Lisa đã có màn thể hiện khá ổn trong The White Lotus

Với không ít khán giả, làn sóng công kích lần này tiếp tục phản ánh một định kiến quen thuộc trong ngành giải trí: khi một nghệ sĩ nữ đạt được những cột mốc mới, thành công của cô dễ bị nghi ngờ và gán ghép với yếu tố “chống lưng”, thay vì được nhìn nhận công bằng như thành quả của năng lực, vị thế và sức ảnh hưởng mà cô đã tự mình gây dựng.