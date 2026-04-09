Quyết định bắt tạm giam Tạ Minh Khang SN 2008

Trang Anh |

Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn dưới bất kỳ hình thức nào.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 9/4 cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Tạ Minh Khang (SN 2008, HKTT: Thôn Bá Khê, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) về tội Cố ý gây thương tích đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 4/3, Công an xã Phụng Công tiếp nhận đơn trình báo của L.Q.H (SN 2012, HKTT tại thôn 6, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên) về việc khi đang ngồi chơi cùng các bạn tại cửa hàng tạp hóa thuộc địa phận thôn 5, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên thì bị Tạ Minh Khang gọi ra ngoài, sau đó dùng tay, chân đánh gây thương tích vào vùng đầu và bụng. Hậu quả khiến L.Q.H đau đầu, đau bụng, đi khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Văn Giang.

Qua quá trình điều tra, xác minh xác định, L.Q.H và Tạ Minh Khang không có mâu thuẫn cá nhân. Kết quả giám định tại Trung tâm pháp y và giám định y khoa tỉnh Hưng Yên ghi nhận L.Q.H bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 2%.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tống đạt các Quyết định tố tụng đối với Tạ Minh Khang - Ảnh: Công an Hưng Yên

Ngày 7/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Minh Khang về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 1, Điều 134 Bộ luật hình sự (tỷ lệ thương tích dưới 11% nhưng có yếu tố tăng nặng do nạn nhân là người dưới 16 tuổi).

Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực IV phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.

Truy nã Nguyễn Thị Duyên SN 1988


Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

01:01
Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

01:25
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
